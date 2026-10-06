ユウキロックの「節約バンザイ！」 第169回
「V NEOBANK」終了、乗り換え先はここだ！ 1.5％還元、最大2％還元のデビットも
2026年10月06日 07時00分更新
2025年3月、いつでもどこでも1.5%還元される「スマホデビット」にリニューアルした「V NEOBANK」。僕もそうですが、このタイミングで口座を開設した人は多いはず。ところが2026年7月31日、ポイントプログラムの改定が発表されました。そして9月30日、ついに「V NEOBANK」のサービス移行を発表。「V NEOBANK」の正式名称である「ドコモSMTBネット銀行」Vポイント支店は、2027年3月28日をもって、現在のサービス提供を終了し、「ドコモSMTBネット銀行」イチョウ支店へ名称を変更し、新たなサービスへ移行する予定とのことです。「V NEOBANK」の良かったところはこの2つです。
●高還元
●デビットカードは、その場で引き落とされるので、後から支払いに困ることがない
今回は「V NEOBANK」が終了しても、それに匹敵する高還元のデビットカードが使える銀行をご紹介します。最後まで読んでね！！
V NEOBANKは今後どう変わる？
最初に「V NEOBANK」については少しややこしくなりますが、一つ一つ説明していきます。まず2026年11月1日から変更されるポイントプログラムの3項目を簡単に紹介します。
★円普通預金（2026年11月末の残高から適用）
【変更前】月末円普通預金残高が10万円以上、50ポイント獲得
↓
【変更後】メニューから削除（ポイント付与がなくなる）
★デビットカード（2026年11月1日以降到着の売上確定データから適用）
【変更前】1.5%還元
↓
【変更後】1.25%還元
※月額合計1,000円以上利用で
★被振込（2026年11月1日入金分から適用）
【変更前】他行からの振り込みが1万円以上で、1回20ポイント獲得
↓
【変更後】他行からの振り込みが1万円以上で、1回10ポイント獲得
以上が変更内容ですが、そもそも2027年2月28日にVポイントプログラムが終了します。つまり、この変更が適用されるのは約4ヵ月間だけです。「ドコモSMTBネット銀行」イチョウ支店になってからは、1.25%還元について「Vポイント」ではなく「キャッシュバックポイント」を特典とするサービスへ移行する予定だそうです。はっきりしているのは「Vポイント」が貯まらないということだけです。
その1ヵ月前に「Vポイント」プログラムが終了します。そして2027年3月29日から、支店名は「Vポイント支店」から「イチョウ支店」に変わります。ただし支店番号も口座番号も変更なし。預金も振込もATMも、引き続き利用可能です。簡単にスケジュールをまとめておきます。
●今後のスケジュール
2026年11月1日：Vポイントプログラムの一部変更（還元率1.5%→1.25%など）
2027年2月28日：Vポイントプログラム終了（「キャッシュバックポイント」へ変更予定）
2027年3月28日：「V NEOBANK」（ドコモSMTBネット銀行Vポイント支店）終了
2027年3月29日：「ドコモSMTBネット銀行イチョウ支店」開始
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