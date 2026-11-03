ユウキロックの「節約バンザイ！」 第173回
「teppay」最大35％還元は本当にお得？ ビックカメラの新キャンペーンをぶっちゃけ検証
2026年11月03日 07時00分更新
今日の僕はヤバいです。全部ぶっちゃけます。ちなみに皆さん、10月20日からスタートしたJR東日本グループのコード決済サービス「teppay（テッペイ）」。導入はお済みでしょうか？ そして、明日11月4日から絶対に外せない、爆裂お得なキャンペーンがスタートします。何と最大35%還元！！このためだけに「teppay」を導入してもいいのではないか？いや、導入せざるを得ない、絶対に外せないキャンペーンです。もちろん、徹底解説してぶっちゃけます！！何度も言いますが、今日の僕はヤバいです。最後まで読んでね。
teppayの機能と普段の還元率
キャンペーンを紹介する前に、前回紹介した「teppay」でできることを簡単にまとめました。ご覧ください。
★「teppay」でできること
①「Suica」の上限は2万円。「teppay」の上限は30万円
②ダウンロード不要。「モバイルSuica」のアプリから「teppay」が使える
③インターネット上で利用できる「teppay JCBプリカ」をアプリ内で発行
④「teppay」の残高を送金できる
⑤「teppay」の残高を使って、アプリ内で定期券などを購入できる
主にこの5つです。今回は還元率に関することからお伝えします。
「ビューカード」から「モバイルSuica」へのチャージ：1.5%還元（2万円まで）
「ビューカード」を連携して「teppay」で支払い：1%還元（30万円まで）
現金や銀行口座からチャージした「teppay」での残高払い：0.5%
「teppay」はどうあがいても1.5%還元にはなりません。ですので、2万円までなら今までどおり「ビューカード」からチャージした「モバイルSuica」を利用すれば問題ありません。それ以上の場合は……ぶっちゃけて書きますが、クレカが使える場所では還元率2%の無料クレカ「みずほ楽天カード」を利用するのがお得です。JR系の対象駅ビル・エキナカならビューカードの利用で最大3.5%貯まりますが、それ以外の場所では1.5%以上の高還元クレカで支払いましょう。
かつての僕は還元率1.5%の「Suica」中心の生活でした。それが「三井住友カードゴールド（NL）」の100万円修行や「V NEO BANKデビット」で1.5%の還元を受けられるようになり、「Suica」から離れました。それでも僕は東京在住なので「ルミネ」で「ルミネカード」をよく利用しています。関東圏以外の方は還元率を考えても「Suica」ならびに「teppay」を利用する機会はほとんどありません。それでも、今回のキャンペーンは強力です。詳細はこちら。
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