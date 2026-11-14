VAIO おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第31回
タブレットに変形する「VAIO T」が発売記念で3万3000円オフに。手に入れるなら、いまだ！
2026年11月14日 20時00分更新
VAIOが「オータムキャンペーン」を実施中！
VAIOが、公式直販サイトで「オータムキャンペーン」を実施中。対象モデルを、通常価格から値引きしている。
ノートPC、タブレット、ビューモードの3形態に変形し、シーンに応じて使い方を変えられる「VAIO T;Copilot+ PC」は現在、「発売記念特別価格」として、3万3000円の値引きが適用。34万1000円で購入できる。
主なスペックはCore Ultra 5-325、16GBメモリー、512GB SSD（PCIe NVMe）、13.3型ワイド（タッチ対応／2560×1600ドット）などとなっており、ビジネスでの使用には最適。Copilot+ PC基準のスペックなので、AI処理を多用するにも使い方おすすめだ。
VAIO Tが、いまなら3万3000円オフ！
カラーはシックに締まるファインブラックと、鮮烈なファインレッドの2食展開。 外出が多く、フレキシブルにPCを使いたい人には非常におすすめなモデルだ。 発売されたばかりの注目モデルを、この機会にぜひお得に手に入れては？
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