タブレットに変形する「VAIO T」が発売記念で3万3000円オフに。手に入れるなら、いまだ！

VAIOが「オータムキャンペーン」を実施中！

VAIOが、公式直販サイトで「オータムキャンペーン」を実施中。対象モデルを、通常価格から値引きしている。

ノートPC、タブレット、ビューモードの3形態に変形し、シーンに応じて使い方を変えられる「 VAIO T;Copilot+ PC 」は現在、「発売記念特別価格」として、3万3000円の値引きが適用。34万1000円で購入できる。

主なスペックはCore Ultra 5-325、16GBメモリー、512GB SSD（PCIe NVMe）、13.3型ワイド（タッチ対応／2560×1600ドット）などとなっており、ビジネスでの使用には最適。Copilot+ PC基準のスペックなので、AI処理を多用するにも使い方おすすめだ。

VAIO Tが、いまなら3万3000円オフ！

カラーはシックに締まるファインブラックと、鮮烈なファインレッドの2食展開。 外出が多く、フレキシブルにPCを使いたい人には非常におすすめなモデルだ。 発売されたばかりの注目モデルを、この機会にぜひお得に手に入れては？