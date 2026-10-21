コスパ重視のマウス14型ノートPC、有線LAN付きでウェブ会議もお任せ！

「Ryzen 5 7430U」で事務仕事から軽めのグラフィック作業まで対応

小型計量なノートPCのなかには、外部接続端子をすべてUSB-C化したモデルも珍しくない。だが、この手のモデルは端子類の変換アダプターも一緒に持ち歩くことになるので、結局持ち物が増えてしまう。

そんな悩みを抱える人にお勧めしたいのが、mouseの14型ノートPC「A4-A5U01SR-B」だ。価格は12万9800円から。

基本スペックはCPUにAMD「Ryzen 5 7430U」を採用。文書作成やネットサーフィンだけでなく、ライトな作業なら画像・動画編集にも対応できるグラフィック性能の高さが魅力だ。

推しポイント1：有線LANとHDMIを標準搭載 外部モニターやウェブ会議もバッチリ安定

「A4-A5U01SR-B」の売りの1つが、有線LANポートを標準搭載していること。

有線LANはWi-Fiと比べて遅延が少なく、安定した通信を確保しやすいことが強み。ウェブ会議やオンライン授業とも相性抜群だ。

さらにHDMI端子と映像出力対応のUSB-C端子を搭載しているので、マルチモニターで作業スペースを拡げたいときや、急なプレゼンが入った時もケーブル1本で対応できる。

こうしたシンプルさは、USB-Cオンリーのマシンにはない魅力だろう。

推しポイント2：MIL規格準拠のタフなボディー

本機のもう1つの推しポイントは、米国国防総省の「MIL-STD-810H」（いわゆるMIL規格）に準拠した信頼性テストで、衝撃、低圧（高度）、高温、低温、温度変化、湿度、振動、船舶振動の8項目をクリアしていること。

まったく故障や破損が起きないわけではないが、外へ持ち出すことが多いユーザーには嬉しい要素だろう。

堅牢なボディーにほどよいマシンパワー、そして便利な端子類を搭載したA4-A5U01SR-Bは、ライトユーザーにちょうど良いWindowsノートと言えそうだ。