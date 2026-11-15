大きさも性能も“ちょうどいい”！ スリムなマウスのデスクトップPCが3万円引き

マウスコンピューターが「ハロウィンセール」を実施中

マウスコンピューターは「ハロウィンセール」として、対象のデスクトップPC／ノートPCをセール価格で販売している。

3万円オフで買える“ちょうどいい”PC

たとえば、「mouse SH-A5A01」は3万円オフ。普段使いや事務作業に“ちょうどいい”デスクトップPCだ。

省スペース設計が魅力のスリム型デスクトップPC。CPUにはAMD Ryzen 5 3400Gを採用し、メモリー16GB、500GBのNVMe SSDを搭載。インターネットや動画視聴、書類作成など、日常的な作業に必要な性能を備えている。

本体サイズは幅約99mm、高さ約290mmとコンパクト。デスクの上や足元にも設置しやすく、作業スペースを広く使えるのがうれしいポイント。Wi-Fi 6EやBluetooth 5にも対応し、USB Type-C端子やSDメモリーカードリーダーなど、周辺機器との接続に便利なインターフェースも充実している。

さらに、3年間のセンドバック修理保証と24時間365日の電話サポートが付属するのも安心できる。自宅用としてはもちろん、事務作業が中心の仕事用PCとしてもおすすめだ。現在はセールで通常価格15万9800円から3万円引きの12万9800円となっているので、購入を検討している人はチェックしてみてはいかがだろう。