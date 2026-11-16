マウスのクリエイター向けデスクトップが、セールで大幅値引きの「11万円オフ」に！

マウスコンピューターが「ハロウィンセール」を実施中

クリエイター向けのPCには、高い処理性能を持つプロセッサーやビデオカードの搭載が必須。その分、価格も高額になりがちだ。

そこで活用したいのが、マウスコンピューターの「ハロウィンセール」。対象のデスクトップPC／ノートPCをセール価格で販売している。

DAIV FM-A9G7Tが、いまなら11万円オフ！

シリーズを問わず、対象モデルがセール価格で販売されているが、中でも割引額が大きいのがクリエイター向けPCのDAIVシリーズだ。例えば「DAIV FM-A9G7T」は11万円オフという大きな値引き価格が適用されている。

DAIV FM-A9G7TはRyzen 9 9900X、GeForce RTX 5070 Ti、32GBメモリー、1TB SSD（NVMe Gen4×4）というパワフルなスペックで、4K動画編集やVFX処理といった、特に高い処理性能が要求される作業にも対応できるモデル。

通常時の販売価格は60万4800円だが、セール期間中は11万円の値引きが適用され、49万4800円で購入できる。セールは11月18日の10時59分まで。ハイスペックなPCを探しているなら、この機会を逃さないようにしたい。