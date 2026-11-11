mouse おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第8回
力と技のデュアルファンが回る！ マウスの15.6型ノートPC「A5-A5A01SR-B」で高負荷作業も怖くない!?
2026年11月11日 19時30分更新
「AMD Ryzen 5 7535HS」搭載の15.6型モデル
「ノートPCは排熱が弱い？だったらファンを増やせば良いじゃない」という素直な設計が魅力のマシンが、mouseの15.6型ノートPC「mouse A5-A5A01SR-B」だ。価格は17万2800円から。
基本仕様はCPUにAMDの「Ryzen 5 7535HS」を採用。メモリーは16GB（シングルチャネル）で、ストレージは256GBのSSDを搭載している。
推しポイント1：しっかり冷やすデュアルファン搭載
mouse A5-A5A01SR-Bの売りは、冒頭でも触れた2つの内蔵冷却ファン。mouseのノートPCはファン1基搭載が基本だが、本製品は倍の2基搭載することで内部を効率よく冷やし、高負荷時でもより安定した動作を実現している。
さらに動作に応じた回転数で発熱を抑制することで、駆動音の静音化にも貢献。緻密な回転制御の技と力強い冷却でマシンの性能を引き出す、本製品の命といっても過言ではない重要パーツだ。
推しポイント2：HDMIとUSB-Cで3画面化に対応
本機のもう1つの推しは、HDMIと映像出力対応のUSB-C端子を搭載していること。両者を組み合わせれば、本体のディスプレーとあわせて、最大3画面出力に対応する。
職場や自宅では大画面のマルチディスプレーで使いたいという人にもピッタリの製品だ。
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