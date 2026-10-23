mouse おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第4回
RTX 3050 Laptop搭載！ グラフィック強めのマウス17.3型ノート
2026年10月23日 17時30分更新
「Intel Core i7-13620H」と16GBメモリー搭載の安心感
ノートPCでも大画面で使いたい、固定運用メインだけど時々外に持ち出したい、そんな人にお勧めしたいのが、mouseの17.3型ノートPC「K7-I7G50BK-A」だ。価格は23万9800円から。
基本仕様はCPUにインテルの「Core i7-13620H」を採用。メモリーは8GBを2枚積んだ合計16GBで、余程大量にメモリーを消費する作業でなければ、十分にこなせる性能をもつ。
推しポイント1：NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop搭載でグラフィック系を強化
K7-I7G50BK-Aの売りは、なんと言っても「NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop」を搭載していること。
デスクトップ用のモデルには敵わないが、それでもCPU内蔵グラフィックより遙かに高い性能を誇り、画像・動画編集や軽めのゲームにも対応できる点が魅力だ。
外部映像出力端子として4K対応のHDMIとmini DisplayPortを各1個搭載しているので、本体のディスプレーとあわせて最大3画面同時出力も可能。職場や自宅でデスクトップPC的に使うシーンとも相性が良いモデルといえるだろう。
推しポイント2：有線LAN・Wi-Fi 6E対応で通信速度を確保
本機のもう1つの推しは、最大1Gbpsの有線LANと最大2.4GbpsのWi-Fi 6E規格に対応していること。
普段は高速なWi-Fi 6Eを、通信の遅延短縮や安定性向上を狙いたいときは有線LANを使うといった感じで、シーンにあわせた使い分けも可能だ。
ネット越しの対戦や協力プレーが必要なゲームを楽しむなら、状況に応じて接続方法を変えられるのは大きな強みといえそうだ。
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