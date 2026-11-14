mouse おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第9回
4K動画編集にも使えるRTX 5070 Ti搭載デスクトップPCが、なんと11万円オフ！
2026年11月14日 20時00分更新
マウスコンピューターが「ハロウィンセール」を実施中
マウスコンピューターは「ハロウィンセール」として、対象のデスクトップPC／ノートPCをセール価格で販売している。
DAIV FM-A9G7Tが、いまなら11万円オフ！
シリーズを問わず、対象モデルがセール価格で販売されているが、中でも割引額が大きいのがクリエイター向けPCのDAIVシリーズだ。例えば「DAIV FM-A9G7T」は11万円オフという大きな値引き価格が適用されている。
DAIV FM-A9G7TはRyzen 9 9900X、GeForce RTX 5070 Ti、32GBメモリー、1TB SSD（NVMe Gen4×4）というパワフルなスペックで、4K動画編集やVFX処理といった、特に高い処理性能が要求される作業にも対応できるモデル。
通常時の販売価格は60万4800円だが、セール期間中は11万円の値引きが適用され、49万4800円で購入できる。セールは11月18日の10時59分まで。ハイスペックなPCを探しているなら、この機会を逃さないようにしたい。
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