「家や仕事で使うノートPCでも、音や映像が良くないのはちょっと……」それならマウスの15.6型ノート

「Intel Core i5-13420H」と16GBメモリー搭載で20万切り

ノートPCでも音や映像にこだわりたい。そんな人にお勧めしたいのが、mouseの17.3型ノートPC「mouse K5-I5G50BK-A」だ。価格は19万9800円から。

基本仕様はCPUにインテルの「Core i5-13420H」を採用。メモリーは合計16GB（8GBx2）で、余程多くのメモリーを消費する用途でなければ、十分対応できる性能だ。

推しポイント1：NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop搭載でグラフィック系を強化

mouse K5-I5G50BK-Aの売りは、なんと言っても「NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop」によるグラフィック性能の強化。CPU内蔵グラフィックが主流のノートPCのなかで、独立したグラフィック用チップを搭載したモデルは貴重な存在だ。

性能はデスクトップ用モデルに及ばないが、画像や動画の編集、ゲームプレーといった場面で、CPU内蔵グラフィックよりも余裕をもって対応できるのは嬉しいポイント。

外部映像出力はHDMIとmini DisplayPortを各1個搭載しており、本体のディスプレーとあわせて最大3画面のマルチディスプレーも可能だ。

推しポイント2：Sound Blaster Studioで好みの音に

本機のもう1つの推しは、クリエイティブのオーディオ制御ソフト「Sound Blaster Studio」を搭載していること。

同ソフトを使えば、プリセットから用途にあわせて簡単に音質を調整できるほか、臨場感溢れる立体音響を再現したサラウンド機能も利用可能。

特に音楽や映画を楽しむ機会が多いユーザーには、嬉しい存在といえそうだ。