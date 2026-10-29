mouse おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第6回
「安さだけでノートPCを選びたくない」ならコレ！ Core i7搭載、メモリ拡張にも対応したマウスのノート
2026年10月29日 18時00分更新
「Intel Core i7-13620H」搭載のオーソドックスなモデル
ベーシックだが長く使えるノートPCが欲しい。そんな人にお勧めしたいのが、mouseの15.6型ノートPC「mouse A5-I7U01BK-A」だ。価格は18万6800円から。
基本仕様はCPUにインテルの「Core i7-13620H」を採用。メモリーは合計16GB（8GBx2）で、事務作業程度なら余裕でこなせる性能だ。
推しポイント1：手軽にバッテリーの充電量を管理
mouse A5-I7U01BK-Aの売りは、標準搭載のアプリ「Control Center」を利用したバッテリーの充電管理機能。
同アプリを使うことで、バッテリーの最大充電量を100%、80%、カスタムの3種類から設定することが可能だ。
普段の充電はバッテリーを労る80%上限で、長時間外出する前は100%まで充電するなど、シーンにあわせて選ぶとよいだろう。
推しポイント2：カスタマイズで最大32GBのメモリーに対応
本機のもう1つの推しは、購入時のカスタマイズ（追加料金）でメモリー容量を最大32GBに設定できること。
ライトな作業なら16GBでも十分だが、何年も使い続けるなら、少し余裕をもたせて32GBにするのもよいだろう。
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