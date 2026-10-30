マウスの12.2型ノートPCが1kg切り＋急速充電対応でいい感じ

「AMD Ryzen AI 7 350」搭載のコンパクトモデル

タブレットに近いサイズ感で気軽に持ち運べるノートPCが欲しい。そんな人にお勧めしたいのが、mouseの12.2型ノートPC「mouse X2-A7A01PW-A」だ。価格は25万9800円から。

基本仕様はCPUにAMDの「Ryzen AI 7 350」を採用。メモリーは合計16GB（シングルチャネル）で、500GBのSSDを搭載している。

推しポイント1：12.2型のコンパクトサイズ

mouse X2-A7A01PW-Aの売りは、なんと言っても12.2型のコンパクトボディー。大型のタブレット端末に近いサイズ感で、キーボード付きのPCを持ち運ぶことができる。

本体重量も約981gと軽いので、タブレット＋外付けキーボードの代替としても有力な選択肢となりそうだ。USB Type-AやHDMI、カードリーダー、有線LAN端子など必要な端子をしっかり備えているため、変換アダプターに頼らずに使えるのもポイント。

推しポイント2：急いでいるときに助かる急速充電対応

本機のもう1つの推しは、標準で65WのUSB-PD対応充電器が付属すること。

こちらを使うと、バッテリー容量50％まで最短50分で充電が可能だ。

急いでいるときに限って充電切れ……という人には嬉しい機能といえるだろう。