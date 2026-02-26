篠原修司のアップルうわさ情報局 第2404回
Bloomberg報道
アップル、スマートホームに本腰か 新型HomePodなどの投入計画が報道
2026年02月26日 20時00分更新
アップルが新しいスマートホーム製品のラインナップを大幅に拡充する計画を進めていることがわかった。米メディアBloombergのMark Gurman記者が2月17日に報じた。
Gurman記者によると、アップルは新しいSiriをベースとする機能を備えたスマートディスプレー製品と、より大型の画面にロボットアームを組み合わせたハイエンドモデルを開発しているという。
これらはすでにうわさされてきた製品だが、今回の報道では「アップデートされたHomePodスピーカー」と「ホームセキュリティ・自動化向けのコンパクトな屋内センサー」の2製品についても言及されている点が新しい。
「アップデートされたHomePodスピーカー」は、HomePod miniのことを指しているだけの可能性もあるが、Gurman記者はこれまでの報道でHomePod miniについては区別して伝えていることから、第3世代となるフルサイズのHomePodが開発中である可能性が高いと考えられる。
コンパクトな屋内センサーについては、アップルがドアベルやホームカメラなどのアクセサリー市場への参入を計画していることを考えると、スマートホーム製品ラインナップへの自然な追加と言えそうだ。
これらの新製品はApple TV 4KやHomePod miniの新モデル、さらにはうわさされているセキュリティカメラやドアベル製品とともに登場する可能性がある。アップルが市場獲得を目指す次のハードウェアは、スマートホーム製品などの新しいカテゴリーなのかもしれない。
この連載の記事
-
第2403回
iPhoneアップル、CarPlayで動画を再生可能に？
-
第2402回
iPhoneアップル、普通のiPadもAI対応に? A18チップ搭載で進化か
-
第2401回
iPhoneアップル、AIデバイスを極秘開発? 「iPhoneの目と耳」になる可能性
-
第2400回
iPhoneアップル「iPhone 18 Pro」は“マイナーチェンジ”？ 大幅進化なしとの報道
-
第2399回
iPhoneアップル「iOS 27」でバッテリー持ち改善? “散らかった内部コード”を大整理か
-
第2398回
iPhoneアップル、廃止していたSafari“コンパクトタブ”を復活か
-
第2397回
iPhoneMacにもついに「充電上限」機能 バッテリー寿命を延ばす新設定、macOS 26.4で登場へ
-
第2396回
iPhoneアップル「iWork」終了？ 20年続いたブランド名を静かに削除
-
第2395回
iPhoneアップル、11万円前後のMacBook発表か 3月イベントの主役はこれ？
-
第2394回
iPhoneアップル、5つ以上の新製品を発表か
- この連載の一覧へ