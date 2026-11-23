からあげ定食チェーン「からやま」は、11月20日から「ブラックカレー」を国内の店舗で期間限定販売中です。11月29日まで。

真っ黒なカレーにからあげ3個、卵黄も！

ブラックフライデーに合わせて登場した「ブラックカレー」は、漆黒のカレールーにからあげ3個と卵黄を組み合わせた、インパクト抜群の一品です。

▲ブラックカレー（カレー/カリっともも3個/生卵/ご飯）

通常店舗：1089円、券売機店舗：990円



フェンネル、クローブ、シナモンなどのスパイスとガーリックの旨みをきかせた特製カレールーを、からあげとご飯の上にかけ、卵黄をのせています。



鉄板で香ばしく焼き上げ、熱々の状態で提供。スパイスの香りとジューシーなからあげが楽しめるそうです。



途中で卵黄を崩すと、カレーにまろやかさとコクが加わり、味わいの変化も楽しめるといいます。



また、お弁当としてテイクアウトも可能です。

▲テイクアウト・ブラックカレー（通常店舗1069円、券売機店舗990円）



カレー、からあげ「カリっともも」3個、生卵、ご飯を組み合わせた内容です。



※一部店舗では取り扱いがなく、メニューや価格が異なる場合があります

いやはや、黒すぎる！

真っ黒なカレーに、からあげが3個も！ さらに卵黄までのっているとは、なんとも豪快ですね！



黒いカレーと卵黄の黄色のコントラストも強烈。どんな味なのか気になります！



販売は11月29日までの10日間限定。気になる人はお見逃しなく！

（※文中の価格はすべて税込）