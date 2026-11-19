すき家は11月25日9時より、「白髪ねぎ牛丼」「食べラー白髪ねぎ牛丼」を販売します。

今年は「食べラー白髪ねぎ牛丼」が新登場！

毎年恒例の「白髪ねぎ牛丼」が今年も登場。さらに、今年は食べるラー油をトッピングした新商品も加わります。

▲白髪ねぎ牛丼（ミニ）630円（並盛）690円（中盛）890円（大盛）890円（特盛）1090円（メガ）1270円



「白髪ねぎ牛丼」は、白髪ねぎに特製の旨塩だれをかけ、アクセントにブラックペッパーを振りかけた一品です。



シャキシャキ食感の白髪ねぎと、ごま油香る旨塩だれがマッチした、さっぱりとしつつもパンチのある味わいが楽しめるそうです。

▲食べラー白髪ねぎ牛丼（ミニ）630円（並盛）690円（中盛）890円（大盛）890円（特盛）1090円（メガ）1270円



新登場の「食べラー白髪ねぎ牛丼」は、白髪ねぎの上に特製の食べるラー油を盛り付けた一品です。食べるラー油には、唐辛子や豆板醤のほか、ごま油、フライドニンニク、タマネギなどを使用しています。



白髪ねぎの程よい辛みと旨辛な食べるラー油で、食欲をかき立てる味わいに仕上げているそう。シャキシャキの白髪ねぎとザクザクの食べるラー油の食感も楽しめるといいます。

▲にんにく白髪ねぎ牛丼（ミニ）700円（並盛）760円（中盛）960円（大盛）960円（特盛）1160円（メガ）1340円

▲にんにく食べラー白髪ねぎ牛丼（ミニ）700円（並盛）760円（中盛）960円（大盛）960円（特盛）1160円（メガ）1340円

同時に、ほくほくのフライドにんにくをのせた「にんにく白髪ねぎ牛丼」「にんにく食べラー白髪ねぎ牛丼」も販売します。

▲白髪ねぎ牛すき鍋定食（たまご1個）（ごはんミニ）1060円（並盛）1090円（ごはん大盛）1140円

▲白髪ねぎとん汁みそらーめん 500円

また、「白髪ねぎ牛すき鍋定食」や「白髪ねぎとん汁みそらーめん」も登場。寒い季節にぴったりな商品に、シャキシャキの白髪ねぎが食感のアクセントを加えます。

▲食べラー白髪ねぎ 単品 210円

ザクザク食感も楽しみ！

恒例の「白髪ねぎ牛丼」に、今年は食べラー味が仲間入り！ シャキシャキの白髪ねぎに、ザクザクの食べるラー油という組み合わせが気になりますね。



定番の旨塩味も捨てがたいし、どちらを食べようか迷ってしまいます！



・発売日：2026年11月25日

（※文中の価格はすべて税込）