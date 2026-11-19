すき家は11月25日9時より、「白髪ねぎ牛丼」「食べラー白髪ねぎ牛丼」を販売します。
今年は「食べラー白髪ねぎ牛丼」が新登場！
毎年恒例の「白髪ねぎ牛丼」が今年も登場。さらに、今年は食べるラー油をトッピングした新商品も加わります。
▲白髪ねぎ牛丼（ミニ）630円（並盛）690円（中盛）890円（大盛）890円（特盛）1090円（メガ）1270円
「白髪ねぎ牛丼」は、白髪ねぎに特製の旨塩だれをかけ、アクセントにブラックペッパーを振りかけた一品です。
シャキシャキ食感の白髪ねぎと、ごま油香る旨塩だれがマッチした、さっぱりとしつつもパンチのある味わいが楽しめるそうです。
▲食べラー白髪ねぎ牛丼（ミニ）630円（並盛）690円（中盛）890円（大盛）890円（特盛）1090円（メガ）1270円
新登場の「食べラー白髪ねぎ牛丼」は、白髪ねぎの上に特製の食べるラー油を盛り付けた一品です。食べるラー油には、唐辛子や豆板醤のほか、ごま油、フライドニンニク、タマネギなどを使用しています。
白髪ねぎの程よい辛みと旨辛な食べるラー油で、食欲をかき立てる味わいに仕上げているそう。シャキシャキの白髪ねぎとザクザクの食べるラー油の食感も楽しめるといいます。
▲にんにく白髪ねぎ牛丼（ミニ）700円（並盛）760円（中盛）960円（大盛）960円（特盛）1160円（メガ）1340円
▲にんにく食べラー白髪ねぎ牛丼（ミニ）700円（並盛）760円（中盛）960円（大盛）960円（特盛）1160円（メガ）1340円
同時に、ほくほくのフライドにんにくをのせた「にんにく白髪ねぎ牛丼」「にんにく食べラー白髪ねぎ牛丼」も販売します。
▲白髪ねぎ牛すき鍋定食（たまご1個）（ごはんミニ）1060円（並盛）1090円（ごはん大盛）1140円
▲白髪ねぎとん汁みそらーめん 500円
また、「白髪ねぎ牛すき鍋定食」や「白髪ねぎとん汁みそらーめん」も登場。寒い季節にぴったりな商品に、シャキシャキの白髪ねぎが食感のアクセントを加えます。
▲食べラー白髪ねぎ 単品 210円
ザクザク食感も楽しみ！
恒例の「白髪ねぎ牛丼」に、今年は食べラー味が仲間入り！ シャキシャキの白髪ねぎに、ザクザクの食べるラー油という組み合わせが気になりますね。
定番の旨塩味も捨てがたいし、どちらを食べようか迷ってしまいます！
・発売日：2026年11月25日
（※文中の価格はすべて税込）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります