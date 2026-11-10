ロイホのステーキ、安くなったの知ってた？ 米国産→豪州産に変更、225gで550円安く

ロイヤルホストのステーキが、実は安くなっているのをご存じでしょうか？



ロイヤルホストは10月下旬から、ステーキ商品の牛肉を米国産「ブラックアンガスビーフ」から豪州南部産「パスチャーフェッドビーフ」へ順次切り替えています。



これに伴い価格も見直され、例えば225gのサーロインステーキは従来の4323円から3773円へ、550円安くなりました。

ロイホのステーキが新価格に！ 225gで550円安く

今回の牛肉の変更に伴い、サーロインステーキなどの価格が改定されました。



主な商品の旧価格と新価格は以下のとおりです。



■サーロインステーキサラダ

旧：アンガスサーロインステーキサラダ 2838円

新：サーロインステーキサラダ 2563円

→275円安く



■225gサーロインステーキ

旧：225gアンガスサーロインステーキ 4323円

新：225gサーロインステーキ 3773円

→550円安く



なお、今回の価格改定は牛肉の産地や飼育方法の変更を伴うものです。

米国産から豪州産へ！ ステーキ肉を切り替え

新たに採用された「パスチャーフェッドビーフ」は、放牧環境で牧草を食べて育った牛の肉です。



良質な牧草地が広がる豪州南部で育った牛を採用し、赤身本来の旨みと適度なサシ、脂のコクが特徴だとしています。



従来と同じく、チルドのブロック肉を店舗に納品し、1枚ずつ切り出して高火力のチャーブロイラーで焼き上げます。

▲サーロインステーキサラダ 2563円



ステーキ100gに、ロイヤルホスト定番のケールサラダとマッシュポテトを組み合わせたメニューです。ソースはバルサミコソースまたはグレイビーソースから選べます。

▲サーロインステーキ 225g 3773円／400g 5973円



ブロック肉から1枚ずつ切り出して焼き上げるステーキ。美濃焼のステーキ皿で提供します。重量は焼成前のもので、225gと400gを用意しています。

▲サーロインステーキ＆手仕込み海老フライと紅ずわい蟹のクリームコロッケ 100g 2618円



サーロインステーキ100gに、店舗で仕込む海老フライと、紅ずわい蟹を使用したクリームコロッケを盛り合わせています。

▲100g サーロインステーキ＆ガーリックピラフ 2838円



ガーリックバターとだし醤油の風味を加えたピラフに、サーロインステーキ100gと目玉焼きをのせたメニューです。

11月30日まで、さらにお得なステーキ感謝キャンペーンも！

11月30日まで「ステーキ感謝キャンペーン」も実施しています。



新しい豪州産ビーフの225gサーロインステーキは、通常3773円のところ、キャンペーン価格の3443円に。新価格からさらに330円引きになります。



■豪州南部産「パスチャーフェッドビーフ」

販売期間：11月30日まで



・225gサーロインステーキ 通常3773円→3443円（330円引き）

・400gサーロインステーキ 通常5973円→5423円（550円引き）





■米国産「ブラックアンガスビーフ」

販売期間：各店舗の在庫がなくなり次第終了



・225gアンガスサーロインステーキ 通常4323円→3773円（550円引き）

・450g厚切りワンポンドステーキ 通常6908円→5918円（990円引き）



なお、ブラックアンガスビーフは各店舗の在庫がなくなり次第、パスチャーフェッドビーフに切り替わります。切り替え時期や販売状況は店舗によって異なります。

ロイホのステーキが身近になった！

ロイヤルホストのステーキが、牛肉の変更に伴ってお手頃な価格に！ 225gで550円も安くなったとは、けっこう大きいニュースではないでしょうか。



新しい豪州産ビーフの味わいも気になります！

・終了日：2026年11月30日

※価格は税込み表記です。