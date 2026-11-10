スタバから「飲むポテトスープ」登場！ ふわふわ泡、芋の甘み、おいしそうだね

スターバックス コーヒーは11月13日から、全国の店舗（一部店舗を除く）で新商品「ポテト スープチーノ」を発売します。

スタバから冬限定「ポテト スープチーノ」登場

「ポテト スープチーノ」は、バリスタが1杯ずつミルクをスチームして仕上げる、カプチーノ仕立ての温かいスープです。

▲ポテト スープチーノ

店内利用 Short500円／Tall540円

持ち帰り Short491円／Tall530円

オーブンで焼いたポテトのような香ばしい風味が特徴で、ひと口目には、あめ色玉ねぎを思わせるコク深い風味が広がり、その後、ほのかに甘い野菜の風味が重なるのだとか。ポテトの甘みとバターのようなまろやかさが特徴。

バリスタが1杯ずつミルクをスチームすることで、カプチーノのようななめらかな泡に仕上げて提供します。

トッピングにはローストアーモンドを使用。時間の経過や温度によって、ポテトやミルクの甘みの感じ方が変化する点もポイントだそう。

ミルクの変更もできる

なお、ミルクの変更にも対応します。ソイミルク（調製豆乳）への変更は無料で、その他のミルクは店内利用で55円、持ち帰りで54円の追加料金がかかります。

アーモンドミルクに変更すると、ローストアーモンドの香ばしさと調和し、ポテトの風味を引き立てるといいます。

スタバならではのスープ！ これはうれしい

スープなのに、カプチーノのようなふわふわの泡が楽しめるなんて！ バリスタが仕上げる、スタバならではのスープですね。



寒い日に、ふわふわ泡のポテトスープで温まりたいです！

・発売日：2026年11月13日

※価格は税込み表記です。