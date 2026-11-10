スタバから「飲むポテトスープ」登場！ ふわふわ泡、芋の甘み、おいしそうだね

スターバックス コーヒーは11月13日から、全国の店舗（一部店舗を除く）で新商品「ポテト スープチーノ」を発売します。
スタバから冬限定「ポテト スープチーノ」登場
「ポテト スープチーノ」は、バリスタが1杯ずつミルクをスチームして仕上げる、カプチーノ仕立ての温かいスープです。
▲ポテト スープチーノ
店内利用 Short500円／Tall540円
持ち帰り Short491円／Tall530円
オーブンで焼いたポテトのような香ばしい風味が特徴で、ひと口目には、あめ色玉ねぎを思わせるコク深い風味が広がり、その後、ほのかに甘い野菜の風味が重なるのだとか。ポテトの甘みとバターのようなまろやかさが特徴。
バリスタが1杯ずつミルクをスチームすることで、カプチーノのようななめらかな泡に仕上げて提供します。
トッピングにはローストアーモンドを使用。時間の経過や温度によって、ポテトやミルクの甘みの感じ方が変化する点もポイントだそう。
ミルクの変更もできる
なお、ミルクの変更にも対応します。ソイミルク（調製豆乳）への変更は無料で、その他のミルクは店内利用で55円、持ち帰りで54円の追加料金がかかります。
アーモンドミルクに変更すると、ローストアーモンドの香ばしさと調和し、ポテトの風味を引き立てるといいます。
スタバならではのスープ！ これはうれしい
スープなのに、カプチーノのようなふわふわの泡が楽しめるなんて！ バリスタが仕上げる、スタバならではのスープですね。
寒い日に、ふわふわ泡のポテトスープで温まりたいです！
・発売日：2026年11月13日
※価格は税込み表記です。
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