110円で「あぶらがれい」！ 大粒ほたても登場、はま寿司に冬の旨ネタどしどし

回転寿司チェーン「はま寿司」は11月17日から、全国の店舗で「はま寿司の旨ねた冬祭り」を開催します。
「あぶらがれい」が110円！
「はま寿司の旨ねた冬祭り」が開幕
脂の旨みがある「あぶらがれい」や国産マイタケを使った握りを110円で提供するほか、北海道産さんまや大粒ほたて、炙りのどぐろなどの寿司をラインアップ。さらに、サイドメニューやデザートも登場します。
▲あぶらがれい 110円
旨みのある脂とやわらかな身が特徴という一品です。
▲国産 まいたけの天ぷら握り 110円
豊かな香りの国産マイタケを天ぷらにして握りにしています。
▲北海道産 さんま 176円
脂のりの良い北海道産さんまを使用しています。
▲北海道噴火湾産 大粒ほたて 176円
北海道噴火湾産のホタテを蒸し、旨みを閉じ込めてジューシーに仕上げています。
▲炙り大切りのどぐろ 231円
「白身のトロ」とも呼ばれる高級魚のどぐろを使用。上質な脂の旨みと、炙ることで引き立つ香ばしさが特徴といいます。
▲大えびフライ握り 319円
▲一本穴子 528円
▲濃厚北海道味噌ラーメン 429円
▲おつまみチーズ餃子（メープルソースがけ） 297円
▲ティラミスモンブラン 297円
▲蜜芋風パイ（バニラアイス添え） 363円
110円の「あぶらがれい」に注目！
今回の目玉は、なんといっても110円の「あぶらがれい」！ 脂の旨みが楽しめるということで、ぜひ食べてみたいですね。
のどぐろや大粒ほたてなど、ちょっと贅沢なネタも気になります。
・開始日：2026年11月17日
※一部店舗では価格が異なります。
※価格は税込み表記です。
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