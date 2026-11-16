110円で「あぶらがれい」！ 大粒ほたても登場、はま寿司に冬の旨ネタどしどし

回転寿司チェーン「はま寿司」は11月17日から、全国の店舗で「はま寿司の旨ねた冬祭り」を開催します。

「あぶらがれい」が110円！

「はま寿司の旨ねた冬祭り」が開幕

脂の旨みがある「あぶらがれい」や国産マイタケを使った握りを110円で提供するほか、北海道産さんまや大粒ほたて、炙りのどぐろなどの寿司をラインアップ。さらに、サイドメニューやデザートも登場します。

▲あぶらがれい 110円

旨みのある脂とやわらかな身が特徴という一品です。

▲国産 まいたけの天ぷら握り 110円

豊かな香りの国産マイタケを天ぷらにして握りにしています。

▲北海道産 さんま 176円

脂のりの良い北海道産さんまを使用しています。

▲北海道噴火湾産 大粒ほたて 176円

北海道噴火湾産のホタテを蒸し、旨みを閉じ込めてジューシーに仕上げています。

▲炙り大切りのどぐろ 231円

「白身のトロ」とも呼ばれる高級魚のどぐろを使用。上質な脂の旨みと、炙ることで引き立つ香ばしさが特徴といいます。

▲大えびフライ握り 319円

▲一本穴子 528円

▲濃厚北海道味噌ラーメン 429円

▲おつまみチーズ餃子（メープルソースがけ） 297円

▲ティラミスモンブラン 297円

▲蜜芋風パイ（バニラアイス添え） 363円

110円の「あぶらがれい」に注目！

今回の目玉は、なんといっても110円の「あぶらがれい」！ 脂の旨みが楽しめるということで、ぜひ食べてみたいですね。



のどぐろや大粒ほたてなど、ちょっと贅沢なネタも気になります。

・開始日：2026年11月17日

※一部店舗では価格が異なります。

※価格は税込み表記です。