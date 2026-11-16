【明日から】ローソン50％増の「盛りすぎ」始まる！ 「濃すぎ」も登場

ローソンは11月17日から、「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を開催し、“盛りすぎ”商品などを順次発売します。

50％増量の「盛りすぎ」にさらに「濃すぎ」も

「超ハッピーすぎ！チャレンジ」は、お値段そのままで“盛りすぎ”、味わいが“濃すぎ”な商品をそろえた企画です。



価格を据え置いたまま具材や重量などを約50％増量する「盛りすぎチャレンジ」21品と、従来品に比べて味わいを約50％濃くした「濃すぎチャレンジ」3品の計24品が、2週にわたって登場します。



一部商品は11月16日から先行発売。キャンペーン期間は11月30日までです。

11月17日発売

おにぎりやサンドイッチ、でからあげクンが登場！

ラインナップをチェック！ 11月17日からは、おにぎりやサンドイッチ、焼そば、スイーツ、お菓子が登場します。

▲盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子（シーチキンマヨネーズ） 343円

従来品と比べてポークランチョンを50％以上増量。塩味を効かせたポークランチョンと甘さ控えめの玉子焼、シーチキンマヨネーズをサンドしています。

沖縄では「盛りすぎ！ポーク玉子（シーチキンマヨネーズ）」を販売します。

▲盛りすぎ！だしポン酢仕立て オクラとめかぶのネバネバご飯（もち麦入りご飯） 697円

従来品と比べて、オクラ、めかぶ、とろろの量を約50％増量。だしとゆずポン酢で味付けし、複数の食感を楽しめる商品です。11月16日発売です。

▲盛りすぎ！ツナたまごサンド 311円

従来品と比べてツナサラダを約50％増量。たまごサラダとツナサラダを、ふんわりとした食感の食パンでサンドしています。

▲盛りすぎ！塩焼そば 559円

従来品と比べて麺の重量を約50％増量。あっさりとした旨みが特徴の塩焼そばです。11月16日発売です。

▲盛りすぎ！Uchi Café プレミアムロールケーキ 214円

従来品と比べて総重量を約50％増量。北海道産生クリームを100％使用した、ふんわりとした口どけのクリームが特徴です。11月16日夕方頃から発売します。

▲でからあげクン 夢のMIX味 6個入 288円

従来品と比べて、からあげクンの総重量を約50％増量。衣はレギュラー味、中身はレッド、チーズ、レモンにマヨキューブを加えた5種のMIX味です。11月17日から30日まで、6個入りで販売します。

▲濃すぎ 超特濃アップル 450ml 175円

▲濃すぎ 超特濃グレープ 450ml 230円

▲濃すぎ 飲むおだし 270g 218円

11月24日発売

「盛りすぎ！ソース焼そば」など

11月24日からは、第2弾の商品を発売します。おにぎりや麺類、スイーツなどのほか、飲料などが登場します。

▲盛りすぎ！高菜明太おにぎり 203円

従来品と比べて総重量を約50％増量します。高菜と明太子を組み合わせた、旨みのある具材が特徴です。

▲盛りすぎ！ソース焼そば 559円

従来品と比べて麺の重量を約50％増量します。甘めのソースで炒めた、ジューシーでコクのある焼そばです。11月23日発売です。

▲盛りすぎ！1日分の野菜ちゃんぽん 599円

従来品と比べて野菜の重量を約50％増量。豚と魚介の旨みを生かし、8種類の具材を使用しています。1日分の野菜が摂れるちゃんぽんです。11月23日発売です。

▲盛りすぎ！Uchi Café バスチー‐バスク風チーズケーキ‐ 324円

従来品と比べて総重量を約50％増量。北海道産生クリーム、3種類のクリームチーズ、牛乳を使用。

焼き工程で上火と下火の温度を変えることで、中側のなめらかな食感と表面のカラメルの香ばしさを特徴としています。11月23日夕方頃から発売します。

▲盛りすぎ！Uchi Café くちどけショコラクレープ 265円

▲盛りすぎ！きつねうどん 179円

「盛りすぎ」も「濃すぎ」も！ 狙って買いに行こう

ローソンで毎回好評の「盛りすぎチャレンジ」。今回は味わいが約50％濃くなった「濃すぎ」商品もそろい、ますますにぎやかです！



商品によって発売日が異なるので、気になるものは日程をチェックして、狙って買いに行きたいですね。

・開始日：2026年11月17日

・終了日：2026年11月30日

※一部商品は11月16日から発売します。

※価格は税込み表記です。