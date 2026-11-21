スターバックス コーヒー ジャパンは「抹茶 ティラミス フラペチーノ」を11月20日より全国の店舗で発売します。

抹茶×マスカルポーネの贅沢フラペ！

■「抹茶 ティラミス フラペチーノ」

（Tall・持ち帰り707円、店内720円）



「抹茶 ティラミス フラペチーノ」は、抹茶のほろ苦さとマスカルポーネクリームのまろやかなコクを組み合わせた一杯です。



カップの底には、抹茶の旨みを凝縮した抹茶ソースを使用。ボディ部分にはスターバックスオリジナルブレンドの抹茶パウダーを使ったフラペチーノを合わせています。



さらに、ティラミスのクリーム層をイメージしたマスカルポーネクリームを重ね、仕上げに抹茶パウダーをトッピング。



抹茶のほろ苦さとクリームのまろやかさが重なり、奥行きのある味わいを楽しめるといいます。



販売は11月20日からで、なくなり次第終了となる場合があります。

抹茶好きにはたまらない！

抹茶にマスカルポーネクリームを重ねるなんて、なんとも贅沢ですね！ 抹茶のほろ苦さとクリームのまろやかさが、どんな味わいになるのか気になります。



ホリデーシーズンのご褒美に飲んでみたい一杯です！

（※文中の価格はすべて税込）