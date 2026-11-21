スターバックス コーヒー ジャパンは「抹茶 ティラミス フラペチーノ」を11月20日より全国の店舗で発売します。
抹茶×マスカルポーネの贅沢フラペ！
■「抹茶 ティラミス フラペチーノ」
（Tall・持ち帰り707円、店内720円）
「抹茶 ティラミス フラペチーノ」は、抹茶のほろ苦さとマスカルポーネクリームのまろやかなコクを組み合わせた一杯です。
カップの底には、抹茶の旨みを凝縮した抹茶ソースを使用。ボディ部分にはスターバックスオリジナルブレンドの抹茶パウダーを使ったフラペチーノを合わせています。
さらに、ティラミスのクリーム層をイメージしたマスカルポーネクリームを重ね、仕上げに抹茶パウダーをトッピング。
抹茶のほろ苦さとクリームのまろやかさが重なり、奥行きのある味わいを楽しめるといいます。
販売は11月20日からで、なくなり次第終了となる場合があります。
抹茶好きにはたまらない！
抹茶にマスカルポーネクリームを重ねるなんて、なんとも贅沢ですね！ 抹茶のほろ苦さとクリームのまろやかさが、どんな味わいになるのか気になります。
ホリデーシーズンのご褒美に飲んでみたい一杯です！
（※文中の価格はすべて税込）
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