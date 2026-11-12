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11月25日から

【値下げ】丸亀製麺「かけうどん」が390円に！ 人気5品が最大60円安く

2026年11月12日 17時50分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　讃岐うどんチェーン「丸亀製麺」は11月25日から、全国の店舗で「かけうどん」など人気うどん5種の価格を引き下げます。

人気うどん5種を最大60円値下げ

　今回の価格改定では、人気うどん5種を最大60円値下げします。「かけうどん」は並サイズが440円から390円になるほか、「釜玉うどん」「明太釜玉うどん」「きつねうどん」「焼きたて肉うどん（かけ）」も対象です。

　丸亀製麺は、北海道産小麦100％の小麦粉と塩、水を使い、各店舗で毎日粉からうどんを製造しています。今回の値下げでは、麺の量や材料、手づくりへのこだわりは変えず、人気商品5種の価格を引き下げます。

・かけうどん　旧価格440円→並390円　50円値下げ
・釜玉うどん　旧価格550円→並490円　60円値下げ
・明太釜玉うどん　旧価格640円→並590円　50円値下げ
・きつねうどん　旧価格640円→並590円　50円値下げ
・焼きたて肉うどん（かけ）　旧価格890円→並840円　50円値下げ

今年1月に値上げしたばかりなのに！

　ちなみに、丸亀製麺は今年1月14日に価格改定を実施し、「かけうどん（並）」を420円から440円に値上げしていました。

　ところが、今回の値下げで390円に。なんと今年1月の値上げ前よりも30円安くなります！

丸亀製麺によると、今回の値下げは安さそのものを売りにするというより、より自由に自分好みの一杯を仕上げられるようにするための施策だとしています

　いろいろなものが値上がりする中、こうした値下げのニュースはうれしいですね。

・発売日：2026年11月25日

※価格は税込み表記です。

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