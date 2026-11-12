【値下げ】丸亀製麺「かけうどん」が390円に！ 人気5品が最大60円安く

讃岐うどんチェーン「丸亀製麺」は11月25日から、全国の店舗で「かけうどん」など人気うどん5種の価格を引き下げます。
人気うどん5種を最大60円値下げ
今回の価格改定では、人気うどん5種を最大60円値下げします。「かけうどん」は並サイズが440円から390円になるほか、「釜玉うどん」「明太釜玉うどん」「きつねうどん」「焼きたて肉うどん（かけ）」も対象です。
丸亀製麺は、北海道産小麦100％の小麦粉と塩、水を使い、各店舗で毎日粉からうどんを製造しています。今回の値下げでは、麺の量や材料、手づくりへのこだわりは変えず、人気商品5種の価格を引き下げます。
・かけうどん 旧価格440円→並390円 50円値下げ
・釜玉うどん 旧価格550円→並490円 60円値下げ
・明太釜玉うどん 旧価格640円→並590円 50円値下げ
・きつねうどん 旧価格640円→並590円 50円値下げ
・焼きたて肉うどん（かけ） 旧価格890円→並840円 50円値下げ
今年1月に値上げしたばかりなのに！
ちなみに、丸亀製麺は今年1月14日に価格改定を実施し、「かけうどん（並）」を420円から440円に値上げしていました。
ところが、今回の値下げで390円に。なんと今年1月の値上げ前よりも30円安くなります！
いろいろなものが値上がりする中、こうした値下げのニュースはうれしいですね。
・発売日：2026年11月25日
※価格は税込み表記です。
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