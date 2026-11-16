セブン「アメリカンドッグ」150円→74円、春巻は60円に！ 4日間限定半額セール

セブン‐イレブンは11月26日～29日の4日間、ブラックフライデーの特別企画として、人気の揚げ物4品を日替わりで半額にするセールを全国の店舗で実施します。

セブンの人気揚げ物4品が日替わりで半額！

対象商品は「じゅわっと香り立つ！若鶏のからあげ（もも）3個入り」「五目春巻」「アメリカンドッグ」「ななチキ」の4品です。

平日は夕食のおかずにも使いやすいからあげや春巻、週末はアメリカンドッグやななチキをラインアップ。いずれも数量限定で販売します。

・11月26日

じゅわっと香り立つ！若鶏のからあげ（もも）3個入り 通常255円→127円

・11月27日

五目春巻 通常120円→60円

・11月28日

アメリカンドッグ 通常150円→74円

・11月29日

ななチキ 通常250円→125円

なお、セール価格はセブン‐イレブンの標準価格からの値引きです。他の値引きキャンペーンとの併用はできませんが、クーポン券による値引きは併用できます。

春巻が60円とはうれしい！

中でも注目したいのは、11月27日の「五目春巻」。通常120円のところ、なんと60円で買えちゃいます。この価格はびっくり！



おやつにも手頃だし、夕食のおかずにもよさそうです。狙って買いに行きたいですね！

・開始日：2026年11月26日

・終了日：2026年11月29日

※価格は税込み表記です。