セブン「アメリカンドッグ」150円→74円、春巻は60円に！ 4日間限定半額セール

セブン‐イレブンは11月26日～29日の4日間、ブラックフライデーの特別企画として、人気の揚げ物4品を日替わりで半額にするセールを全国の店舗で実施します。
セブンの人気揚げ物4品が日替わりで半額！
対象商品は「じゅわっと香り立つ！若鶏のからあげ（もも）3個入り」「五目春巻」「アメリカンドッグ」「ななチキ」の4品です。
平日は夕食のおかずにも使いやすいからあげや春巻、週末はアメリカンドッグやななチキをラインアップ。いずれも数量限定で販売します。
・11月26日
じゅわっと香り立つ！若鶏のからあげ（もも）3個入り 通常255円→127円
・11月27日
五目春巻 通常120円→60円
・11月28日
アメリカンドッグ 通常150円→74円
・11月29日
ななチキ 通常250円→125円
なお、セール価格はセブン‐イレブンの標準価格からの値引きです。他の値引きキャンペーンとの併用はできませんが、クーポン券による値引きは併用できます。
春巻が60円とはうれしい！
中でも注目したいのは、11月27日の「五目春巻」。通常120円のところ、なんと60円で買えちゃいます。この価格はびっくり！
おやつにも手頃だし、夕食のおかずにもよさそうです。狙って買いに行きたいですね！
・開始日：2026年11月26日
・終了日：2026年11月29日
※価格は税込み表記です。
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