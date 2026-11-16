NVIDIAが開発したSoC「RTX Spark N1X」を搭載したPCの販売がはじまった。RTX SparkはArmベースのCPU（最大20コア）に、GeForce RTX 50シリーズ相当のGPUを組み合わせた同社肝いりの製品だ。最近流行の「ローカルAI」、つまり「ChatGPT」や「Claude」「Gemini」といったクラウドサービス上のAIに頼らず、オフラインの環境でもAIエージェントを動かすためのSoCである。

RTX Spark最大の見どころはメインメモリーとVRAMが合体したユニファイドメモリー（ただし、メモリー空間は分かれている）を採用し、最大で128GBぶん搭載できる。RTX Sparkはメモリーの許す範囲内で学習モデルを選ばず実行できるプラットフォームを志向しているが、下位モデルにあたる18コアCPU版は搭載メモリーが32GBまでに制限されている。よって、20コアCPU版の上位モデルのみがRTX Sparkの旨味を十全に引き出せる製品となる。

さて、基本パフォーマンスについてはすでにファーストレビューで傾向をつかんでいる。そこで、今回はAIを中心にLLMやAIエージェントの性能比較、さらに動画生成というクリエイティブ用途に利用した場合のパフォーマンスを検証したい。最大96GBものVRAMを用意できるRTX Sparkは、既存のディスクリートGeForceに比べてどこまで優位性を発揮できるのだろうか？

同世代GeForceや旧世代のノートPC向けGeForceと対決

今回は下表のような検証環境を準備した。比較対象はRyzenをベースにした自作PCで、VRAMの仕様が異なる3種類のGeForceを準備した。また、ノートPC向けのGeForce RTX 4090（以降、RTX 4090 LTと表記。LTはLaptopの略）を搭載した2023年発売のRazer製ゲーミングノートPC「Razer Blade 16」も準備した。

ビデオカードはRTX 5090を筆頭にRTX 5070 TiおよびRTX 5060 Ti 16GBを準備。RTX 5090は32GBのVRAMと極太512bitのメモリーバス幅が強みだが、32GBでは巨大なAIモデルが収まりきらない可能性がある。16GBのRTX 5070 TiとRTX 5060 Ti 16GBは言わずもがなだ。ただし、自作PC環境はメインメモリーが64GBと余裕がある。VRAMに載せきれないデータはメインメモリーに置くことができる。

また、Razer Blade 16もVRAMは16GBだが、こちらはメインメモリーが32GBと自作PC環境よりは控えめ。巨大なAIモデルを読み込ませた場合、ストレージにまでデータを退避させる可能性があるが、その際どういった挙動になるかに注目したい。ちなみに、CUDAコア数はRTX 4090 LTのほうがRTX Sparkよりも1.6倍ほど多い。

ドライバーはNVIDIA Studio Driver 617.42を使用。メモリー整合性やカーネルモードハードウェア強制スタック保護は有効としている。RTX Spark特有の設定として、メモリー割当はVRAMに96GB、さらに電源プランは「パフォーマンス」とした（ほかの環境は「バランス」設定）。

Surface Laptop Ultraの主なスペック CPU NVIDIA「RTX Spark N1X」

（10Pコア+10Eコア/20スレッド、最大4.1GHz） グラフィックス RTX Blackwell（CUDAコア6144基） メモリー 128GB（システムに32GB、VRAMに96GB割当）、LPDDR5X-9400 ストレージ 1TB NVMe M.2 SSD OS Windows 11 Pro（26H1）

比較デスクトップPCの主なスペック CPU AMD「Ryzen 7 9850X3D」（8コア/16スレッド、最大5.6GHz） CPU

クーラー EKWB「EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB」

（簡易水冷、360mmラジエーター） マザー

ボード ASRock「B850 LiveMixer WiFi」（AMD B850、BIOS 4.60） ビデオ

カード NVIDIA「GeForce RTX 5090 Founders Edition」（32GB GDDR7）、

Palit「GeForce RTX 5070 Ti Gaming Pro」（16GB GDDR7）、

Palit「GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16GB」（16GB GDDR7） メモリー Crucial「Crucial Pro CP2K32G64C40U5B」（32GB×2、DDR5-5600動作） ストレージ Crucial「T700 CT2000T700SSD3」（2TB M.2 SSD、PCIe 5.0）、

Silicon Power「PCIe Gen 4x4 US75 SP04KGBP44US7505」（4TB M.2 SSD、PCIe 4.0） 電源

ユニット ASRock「TC-1300T」

（1300W、80 PLUS TITANIUM、Cybenetics TITANIUM、LAMBDA A++） OS Windows 11 Pro（26H2）