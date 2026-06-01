マイクロソフト、Surface Laptop Ultra発表　NVIDIAとのタッグで最強のSurfaceを実現

マイクロソフトは5月31日、AI開発者やクリエイターなどを対象とした新型ノートPC「Surface Laptop Ultra」を発表した。2026年後半の発売を予定している。
「Surface Laptop Ultra」では、ARM系CPUと「NVIDIA Blackwell RTX GPU」、最大128GBの統合メモリ（CPU／GPU共用）、完全なCUDAサポートをセットにしたエヌビディアの新型チップ「RTX Spark」を採用。
同チップは、必要な箇所に動的にメモリーを割り当てることで動作を効率化しており、AI生成・3Dレンダリング・マルチモデルワークフローの同時実行や、最大120BパラメーターのAIモデルのローカル駆動といった負荷の高い作業もこなせるという。
ディスプレーはタッチ対応の15型ミニLEDパネルを採用。キーボード側の本体には触覚フィードバック対応のタッチパッドのほか、クリエイターのニーズを汲んだ装備としてHDMI／USB-C／USB-A／SDカード（フルサイズ）の各ポートも搭載している。
カラーはプラチナとナイトフォールの2種類を用意。スペックの詳細や販売価格については、今後改めて発表される見込みだ。
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