COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第102回
NVIDIA RTX Spark搭載の最新AI PCがCOMPUTEX 2026で一挙公開！ 99Whバッテリー＆静音設計のパフォーマンス
2026年06月05日 14時45分更新
COMPUTEX 2026と併催されているNVIDIA GTC Taipeiでは、PCメーカー各社から、NVIDIAの新たなプロセッサー「RTX Spark」を搭載した次世代AI PCおよびミニPCが相次いで公開された。
MSI
MSIは、ノートPCとミニPCの2つのラインナップを展示。ノートPC「Prestige N16 Flip AI+ C1XM」は、アルミシャーシを採用した16インチのフリップ型モデル。UHD+解像度のTandem OLEDディスプレーを搭載し、スタイラスペン「MSI Nano Pen」に対応する。
バッテリーは99Whで、ベイパーチャンバーとデュアルファンを用いた「Silent Cooling」技術により、フル稼働時でも29dBA以下、日常作業時は18dBA以下という静音性を実現している。
ミニPC「EdgeMesa N AI+」は、容量1.6リットルのアルミニウム筐体を採用したコンパクトなモデル。10Gb LANを備え、最大4画面のディスプレー出力に対応しており、ローカル環境でのAI処理向けに設計されている。
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