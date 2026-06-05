COMPUTEX 2026と併催されているNVIDIA GTC Taipeiでは、PCメーカー各社から、NVIDIAの新たなプロセッサー「RTX Spark」を搭載した次世代AI PCおよびミニPCが相次いで公開された。

MSI

MSIは、ノートPCとミニPCの2つのラインナップを展示。ノートPC「Prestige N16 Flip AI+ C1XM」は、アルミシャーシを採用した16インチのフリップ型モデル。UHD+解像度のTandem OLEDディスプレーを搭載し、スタイラスペン「MSI Nano Pen」に対応する。

バッテリーは99Whで、ベイパーチャンバーとデュアルファンを用いた「Silent Cooling」技術により、フル稼働時でも29dBA以下、日常作業時は18dBA以下という静音性を実現している。

ミニPC「EdgeMesa N AI+」は、容量1.6リットルのアルミニウム筐体を採用したコンパクトなモデル。10Gb LANを備え、最大4画面のディスプレー出力に対応しており、ローカル環境でのAI処理向けに設計されている。