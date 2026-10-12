2026年10月7日10時（北米時間）、Microsoftは北米サンフランシスコにあるDogpatch Studioにおいてイベント「Surface October 2026」を開催し、YouTubeのライブストリームも公開した。その中でNVIDIAの最新SoC「RTX Spark N1X」を搭載した「Surface Laptop Ultra」、および小型デスクトップPC「Surface RTX Spark Dev Box」を正式に発表。発売は2026年10月16日だが、すでにプレオーダーがはじまっている。

Surface Laptop Ultraは、mini-LEDを採用したピーク2000nitの15型「PixelSense Ultra」ディスプレーを搭載。厚みは約19mm（ゴム足含む）で重さは約2kg、冷却力は既存のSurfaceの2.5倍に強化している。USB Type-C充電器は新開発のマグネット式を採用したほか、ボディーの主要部分は分解を前提にした設計など、Microsoftのハードウェア設計に対するこだわりが詰まった1台だ。

Surface Laptop Ultraは大きく2ライン存在する。CPUが18コアでGPUが5120コアなら税込51万3480円（北米では2599ドル）～、CPUが20コアでGPUが6144コアなら税込70万7080円（同3699ドル）～となる。

最も重要な点はメモリー容量だ。AppleのMプロセッサーと同様、メインメモリーとVRAMが一体化したユニファイドメモリーのため、この部分の選択が本命であるAI処理の天井を決定づけるからだ。



LPDDR5Xで最低24GB、最大128GBまでの5段階あるが、CPUのコア数で選択肢に制限がかかる。18コアCPUの場合は24GBか32GBモデルのみ、20コアCPUなら最低32GB、最大128GBモデルが選択可能だ（下表を参照）。

発表会のスライドに出ていた2599ドル（つまり、51万3480円）のモデルは、18コアCPU＆24GBメモリー＆512GB SSD構成の場合であり、20コアCPU＆128GBメモリー＆1TB SSDという構成なら109万4280円（！）となる。

Surface Laptop Ultraの18コアCPU版はお手頃感はあるものの、RTX Sparkの目指す「ローカルAIを自環境で動かす」にはだいぶ心細い。20コアCPU版こそがNVIDIAの目指す理想を体現できる選択肢であるといえる。