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最上位のメモリー128GB版（109万4280円！）は一瞬で売り切れ

RTX Spark搭載ノートPC「Surface Laptop Ultra」、ローカルAIで堪能するならメモリーは最低48GBは必要か？

2026年10月12日 17時30分更新

文● 加藤勝明（KTU）　編集●ジサトライッペイ／ASCII

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Surface Laptop UltraとSurface RTX Spark Dev Boxの価格発表のシーン。2599ドルという数字を見て予想より安いと感じたが、プレオーダーのストアページを見た瞬間、予想の甘さに打ちのめされた

　2026年10月7日10時（北米時間）、Microsoftは北米サンフランシスコにあるDogpatch Studioにおいてイベント「Surface October 2026」を開催し、YouTubeのライブストリームも公開した。その中でNVIDIAの最新SoC「RTX Spark N1X」を搭載した「Surface Laptop Ultra」、および小型デスクトップPC「Surface RTX Spark Dev Box」を正式に発表。発売は2026年10月16日だが、すでにプレオーダーがはじまっている。

　Surface Laptop Ultraは、mini-LEDを採用したピーク2000nitの15型「PixelSense Ultra」ディスプレーを搭載。厚みは約19mm（ゴム足含む）で重さは約2kg、冷却力は既存のSurfaceの2.5倍に強化している。USB Type-C充電器は新開発のマグネット式を採用したほか、ボディーの主要部分は分解を前提にした設計など、Microsoftのハードウェア設計に対するこだわりが詰まった1台だ。

バッテリー駆動時でもAC駆動時から性能は1％しか落ちない、という点をアピール。外で作業する機会が多い人にはありがたい。ただし、どんな条件でもそうなるわけではないと考えられるので、実機検証で結論を出したい

冷却システムの熱容量は従来のSurfaceの2.5倍に強化。つまり、従来のSurfaceの2.5倍の熱を受け入れられる設計が求められるということだ。COMPUTEX 2026では、MicrosoftのスタッフからもRTX Sparkは発熱量が大きいため、冷却まわりの設計に苦労したという話が出てきたが、同社の主張を裏付けるものとなった

充電器はUSB Type-C経由だが、ケーブルと本体が磁石で吸着するようになっている。よく見るとUSB Type-Cのコネクターは若干短く設計されており、普通のUSB Type-Cとは異なるルートから電力を供給する構造になっているようだ。USB Type-CとUSB Type-Aのポートの間が不自然に空いているが、これはマグネットで吸着する機構を埋め込むスペースが必要だからだ

　Surface Laptop Ultraは大きく2ライン存在する。CPUが18コアでGPUが5120コアなら税込51万3480円（北米では2599ドル）～、CPUが20コアでGPUが6144コアなら税込70万7080円（同3699ドル）～となる。

Surface Laptop Ultraは国内でもプレオーダーがはじまっている。ただし、最上位の構成は2026年10月8日午前5時の段階ですでに売り切れとなっていた。また、ストレージは1TB SSD以外選べなかった

Surface Laptop Ultraの仕様

　最も重要な点はメモリー容量だ。AppleのMプロセッサーと同様、メインメモリーとVRAMが一体化したユニファイドメモリーのため、この部分の選択が本命であるAI処理の天井を決定づけるからだ。

　LPDDR5Xで最低24GB、最大128GBまでの5段階あるが、CPUのコア数で選択肢に制限がかかる。18コアCPUの場合は24GBか32GBモデルのみ、20コアCPUなら最低32GB、最大128GBモデルが選択可能だ（下表を参照）。

メモリーの容量はCPUの仕様で異なる

　発表会のスライドに出ていた2599ドル（つまり、51万3480円）のモデルは、18コアCPU＆24GBメモリー＆512GB SSD構成の場合であり、20コアCPU＆128GBメモリー＆1TB SSDという構成なら109万4280円（！）となる。

　Surface Laptop Ultraの18コアCPU版はお手頃感はあるものの、RTX Sparkの目指す「ローカルAIを自環境で動かす」にはだいぶ心細い。20コアCPU版こそがNVIDIAの目指す理想を体現できる選択肢であるといえる。

RTX Spark Dev Boxは北米ストアーでのみプレオーダー中。スペックは20コア版に128GBメモリー、2TB SSDで固定されている。Surface Laptop Ultraの価格から推察すると、約115万円といった感じか。ディスプレーはないがSSDが大容量なぶんお買い得感すらある

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