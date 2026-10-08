Surface Laptop Ultra予約開始、最大1ペタフロップスのAI性能を持つ新ノート

ソフマップは10月8日、Surfaceシリーズの新モデル「Surface Laptop Ultra」の予約受付を開始した。発売日は10月16日21時を予定しており、購入はソフマップの特設ページから行える。

Surface Laptop Ultraは、高効率CPUと強力なRTX GPUを組み合わせたNVIDIA RTX Spark N1Xを搭載し、最大1ペタフロップスのAI演算性能を実現するモデルだ。15インチのPixelSense Ultraタッチスクリーンは最大2000 nitsの高輝度に対応し、屋内外での視認性を高める構成となる。

筐体面では、新設計の冷却システムを採用し、発熱を抑えながら高い処理性能を引き出す設計だ。厚さは18mm未満、重量は2kg以下とされ、性能重視でありながら携帯性にも配慮したプロフェッショナル向けノートパソコンという位置づけとなる。

予約受付はソフマップの公式案内ページで受け付けており、製品ページから詳細を確認できる。Surfaceファミリーの新機軸として、AI処理性能、表示品質、可搬性をまとめて強化した点が注目される製品だ。