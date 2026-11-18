最新パーツ性能チェック 第486回
ASUSの小型PC「ProArt GR1X」レビュー【前編】
TDP 140WのデスクトップPC版RTX Sparkの性能をTDP 45W〜80WのノートPC版と比較、真価は電力制限で変わる!?
2026年11月18日 23時00分更新
RTX SparkはAIエージェントをローカル環境で存分に動かすためのプラットフォームだ。その第1弾である「RTX Spark N1X」（以降、RTX Sparkと略）を搭載したノートPCに続き、RTX Sparkを搭載したミニPCの販売が2026年11月18日よりグローバルにて解禁される。国内販売価格は筆者のもとに届いていない。しかし、ほぼ同じハードでメモリー128GB版の「DGX Spark」が110万円〜140万円程度であることをふまえると、RTX Sparkもほぼ同価格帯になると思われる。
RTX Sparkは最大128GBのユニファイドメモリーを備え、CUDAのみならずDLSSやReflex、G-SYNCといったGeForceの技術資産がすべて運用できる。その上でArm64版ながらWindows 11が動作することを最大の武器にしている。AIだけなら上位版である「DGX Spark」があるが、Windowsのアプリ資産を使いたいならRTX Sparkが良いと言っているわけだ。
そして、NVIDIAはRTX Sparkの強みを「AIモデルのDay 0サポート」と位置づけている。現状、「Strata」のようにVRAMが少ない環境でもパラメーター数の多いAIモデルを運用可能な推論エンジンが話題だが、今後出るAIモデルがStrata（のようなエンジン）で動くとは限らないし、動いても対応の時間が必要なケースもある。最初から多量のメモリーを搭載しているRTX Sparkはすぐに対応できる、というのがNVIDIAの主張である。
TDP 140WのデスクトップPC版RTX Sparkを検証
今回筆者は幸運にもASUS製の小型デスクトップPC「ProArt GR1X」（以降、GR1Xと略）をテストする機会に恵まれた。公式ページには法人専用向けを匂わせる表記があることからも、一般ユーザー向けではなくローカルAIを活用してビジネスを進めたい法人向けを強く意識した製品であることがうかがえる。
RTX Sparkの性能傾向はMicrosoftの「Surface Laptop Ultra」検証（【基本性能編】、【AI性能編】）で明らかになっている。RTX Sparkは大容量のユニファイドメモリーを搭載することで、巨大なAIモデルをメモリー上に置いておけるという点がディスクリートのGeForceにない強みである。しかし、軽量のAIモデルではデスクトップPC向けのGeForce RTX 5060 Ti 16GBに負けることもある、という散々な結果だった。
敗因を考えるに、メモリー帯域の細さ（300GB/sとRTX 5050よりも細い）に、CUDAコア数やL2キャッシュの問題（CUDAコア数は6144基だが、L2キャッシュがRTX 50シリーズの半分）などが挙がるが、もうひとつ疑っている要因がある。それは、Surface Laptop UltraはノートPCであり、RTX SparkのTDPは45W〜80Wに制限されている点である。
今回テストするGR1XはミニPCであり、TDPは最大140Wと電力制限は大幅に上昇している。ノートPC版のRTX Sparkの性能限界が電力制限にあるのなら、デスクトップPC版のRTX Sparkはもっと性能が出る可能性がある。今回はそこを検証したい。
|ProArt GR1Xの主なスペック
|CPU
|NVIDIA「RTX Spark N1X」
（10Pコア+10Eコア/20スレッド、最大4.1GHz）
|グラフィックス
|RTX Blackwell（CUDAコア6144基、CPU内蔵）
|メモリー
|128GB、LPDDR5X-9400
|ストレージ
|2TB M.2 SSD（PCIe 4.0）
|インター
フェース
|USB Type-C（USB 3.2 Gen 2x2、DP Alt mode対応）×3、
USB Type-C（USB 3.2 Gen 2x2、180W PD3.1対応）、
HDMI 2.1、有線LAN（10GbE）
|サイズ
|150（W）×150（D）×51（H）mm
|OS
|Windows 11 Pro（26H1）
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