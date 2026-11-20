セガは11月20日、PlayStation 5パッケージ版『Football Manager 27 Console』（以下、『FM27 Console』）を発売。価格は7990円だ。

※PlayStation 5／Xbox Series X|S向けデジタル版は2026年11月11日より配信中。

『Football Manager（フットボールマネージャー）』は、セガと英国の開発会社Sports Interactiveを代表する世界的に人気のサッカークラブ形成シミュレーション。2004年に発売された『Football Manager 2005』からシリーズがスタートし、これまでにさまざまな進化を続けている。

自分だけの監督プロフィールとバックストーリーを作成したら、世界中のサッカー大国から憧れのクラブを選び、リアルなサッカーの世界に飛び込んでいく。地元のセミプロチームから世界有数の名門クラブまで、好きなクラブの全権監督としてチームをさらなる高みに押し上げていくことが目標の“比類なきリアルサッカーのシミュレーションゲーム”だ。

『FM27 Console』は、家庭用ゲーム機向けにチューニングされ、コントローラー操作に最適化されたインターフェースで、監督としての完全なコントロールを実現。『FM24』や『FM26』からキャリアを引き継いでプレイできる。マッチデーの臨場感を高めるグラフィック表現の進化、カップ戦抽選会の復活など、PC版『FM27』の主要機能も楽しむことがk脳だ

・より明確な意図を持った採用

選手データベースや移籍・契約交渉の画面を一新し、重要な情報が一目で把握できる。新たに「～に類似した選手を探す」機能が加わり、条件に合う選手をすばやく見つけられる。移籍交渉中は、バックルームスタッフがリアルタイムでアドバイスを提供する。

・緻密な準備が勝機を生む

『FM27 Console』に初登場する「試合準備」メッセージにより、次の対戦相手にあわせたアドバイスが届く。「ポゼッション」「非ポゼッション」「セットプレイ」の3カテゴリーで最大3つの独自セッションを組み立てられ、チームの仕上がりをより細かくコントロールできる。プレシーズンの親善試合から、FIFAワールドカップ™決勝トーナメントの一戦まで、万全の準備でチームを送り出せる。

・マッチデーの進化と待望の復活要素

試合中は、新機能「戦術調整（Tactical Tweaks）」と改良された「声かけ（Shouts）」で、ベンチからの指示がより重みを持つ。「戦術調整（Tactical Tweaks）」で戦術の細かな変更を選手に実行させ、「声かけ（Shouts）」で選手の感情面の反応を引き出せる。試合後は、パスマップとヒートマップが復活し、自チームの戦術的陣形を分析可能。

多くのファンから熱望されていたカップ戦抽選会も復活し、抽選の進行速度を調整して好みのテンポで緊張感を味わえる。また、スカッド構築に焦点を当てたファンタジードラフトモードでは、友人やライバルとのマルチプレイヤー対戦が楽しむことが可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル：Football Manager 27 Console（フットボールマネージャー27コンソール）

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーション

配信：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：

ダウンロード版：配信中（2026年11月11日）

パッケージ版：発売中（2026年11月20日）

価格：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：A（全年齢対象）

© Sports Interactive Limited 2026. Published by SEGA.

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