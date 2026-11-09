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連載：今週の「ざっくり知っておきたいIT業界データ」 第257回

市場トレンドやユーザー動向を「3行まとめ」で理解する　10月31日～11月6日

「プログラミングを学ぶ」検索数が1年で半減／ガートナーの2027年注目技術トップ10／DDoS攻撃、世界は半減・日本は倍増、ほか

2026年11月09日 08時00分更新

文● 末岡洋子　編集● 大塚／TECH.ASCII.jp

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　本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

　今回（2026年10月31日～11月6日）は、「AIの制御と信頼」というテーマが見られるガートナーの2027年予測、Google検索で「プログラミングを学ぶ」検索が半減、ランサムウェア攻撃と被害のトレンド、日本だけ倍増したDDoS攻撃の現状についてのデータを紹介します。

[トレンド][IT戦略] 3年後には「管理不十分なAIエージェントの不正利用」に起因するセキュリティ侵害が4分の1を占めるとの予測（ガートナージャパン、11月4日）
・ガートナーが2027年版「戦略的テクノロジのトップ・トレンド」を発表
・2028年までに、セキュリティ侵害の25％が「AIエージェントの不正利用」に起因するように
・AIデータのコンテキスト／セマンティクス改善により、エージェント型AIの精度は最大80％向上、コストは最大60％削減できると予測

　ガートナーが発表した2027年版の「戦略的テクノロジのトップ・トレンド」より。大きなトレンドとしては「非テキストのフロンティアAIを活用する」「自律エージェント・プラットフォームを統制する」「揺るぎないアジリティを設計する」の3つを挙げ、それぞれで現在／近未来／未来に実現していく合計10のトレンドを予測している。現在（1～3年未満）のトレンドとしては「音声推論モデル」「AIコンテキスト・プラットフォーム」「エージェント・コーディング・ハーネス」の3つ。このうちAIコンテキスト・プラットフォームでは、その採用でエージェント型AIの精度やコストが大幅に改善できると予測している。また近未来（3～5年未満）のトレンドに位置付けられる「ソブリン・テック」では、2030年までに米国以外の組織の75％がデジタル主権戦略を採用し、米国企業依存からの離脱を進めるだろうとしている。

　⇒ 今回の発表では、AIを「使う」段階から「制御する／信頼する」段階への移行が強く意識されています。これまでのシリコン製コンピューターハードウェアからの脱却となる「サービスとしてのウェットウェア（WaaS：Wetware as a Service）」など、耳慣れないキーワードも入っています。

2027年の「戦略的テクノロジのトップ・トレンド」（出典：ガートナージャパン）

[開発][生成AI]「プログラミングを学ぶ」検索が1年でほぼ半減、代わりに「AIに書かせる」が大幅増（TRY Link、11月5日）
・Google検索データを分析。“プログラミングを学ぶ”系の検索数は1年で47％減
・代わりに“AIに書かせる”系検索数が84％増、2025年3月以降は“学ぶ”を上回る
・AIコーディングツールの検索数は「Claude Code」が圧倒的なトップ

　Google検索のデータ分析基盤を用いて、2025年9月～2026年8月のプログラミングに関する検索の実態を調査した。「独学」「スクール」など“自分で学ぶ”系の検索と、「バイブコーディング」「AIコーディング」など“AIに書かせる”系の検索に分類して集計した結果、“学ぶ”系検索は前年比47％減、“書かせる”系検索は同 84％増という対照的なトレンドが見えた。“書かせる”系の検索数は、2年前（2023年9月～2024年8月）と比べると9.7倍まで拡大しており、一時的なトレンドではなく恒久的な構造変化が起きていると見られる。ただし、“学ぶ”系の減少には、景気や採用市場など他の要因も影響し得るとしている。なお、AIコーディングツールに関する検索では「Claude Code」への関心が突出しており、「Claude Code 料金」（月2.7万回）、「Claude Code 使い方」（月2万回）など、入門段階の関連検索も多い。

　⇒ “AIに書かせる”AIコーディングの浸透は、エンジニアのスキル習得／教育市場にも大きな影響を与え始めているようです。同社では、プログラミングは「覚えるもの」から「AIに頼むもの」に変化したと分析しています。

Google検索数の推移。「AIに書かせる」検索が「プログラミングを学ぶ」検索を逆転している（出典：TRY Link）

“学ぶ”系の関連検索数の変化。「スクール」「独学」「学習」など、検索数は軒並み減少（出典：TRY Link）

AIコーディングツールの検索数では「Claude Code」が圧倒的1位（出典：TRY Link）

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