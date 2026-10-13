本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

今回（2026年10月3日～10月9日）は、AI時代特有のサイバーセキュリティトレンドを示すハイプ・サイクル、エンジニアのAI利用頻度で大きく異なる「コードを書く能力」への評価、世界の6割が「技術進歩が生活を壊している」と不安視、通勤時間の理想／現実と満足度の調査、国内コラボレーションスイート市場の動向についてのデータを紹介します。

ガートナーが発表した「日本におけるセキュリティのハイプ・サイクル 2026（AI時代のサイバーセキュリティ）」より。AI時代特有のセキュリティ技術は、まだほとんどが「黎明期」だが、中には「AI TRiSM（AIの信頼／リスク／セキュリティ管理）」「AIガバナンス」など、黎明期を脱して「過度な期待のピーク期」に入ったものもある。ガートナーでは「AIのためのセキュリティ（Security for AI）」と「セキュリティのためのAI（AI for Security）」の両面から、AI時代のサイバーセキュリティを議論する必要があると提言している。

⇒ AI向けのサイバーセキュリティ技術は、まだ「黎明期」のものが多い一方で、すでにAIエージェントの普及は始まっており、攻撃者側もAIを悪用しています。ガートナーでは、セキュリティ技術が成熟するのを待つのではなく、試験的な利用を開始することで「AI活用とセキュリティ対策を同時に進める試行錯誤のアプローチ」をとることが重要だとアドバイスしています。

ITエンジニア1265名を対象に実施した「生成AIの普及を踏まえたキャリア不安」調査では、「AI利用頻度」と「キャリア不安」に明確な相関関係があることが分かった。たとえば、「コードを書く力以外の能力を身につけなければキャリアが不安」としたAi利用者は、未利用者よりも70.7％も多い。また「コードを書く力」についても、AI利用者の24.3％が「重要能力」とした一方、未利用者はわずか9.1％。使い込むほど変化への危機感が高まる傾向が見られた。なお、AIを毎日利用するエンジニアは、「AIへの指示を出す力」（40.6％）や「最新技術を学ぶ力」（32.5％）を重視する割合が他よりも高く、「コードを捨ててAIに移行する」のではなく「技術理解を土台に能力を広げる」という意識が強いと分析している。

⇒ AIを利用するエンジニアほど「コードを書く能力」を重視している、という結果は意外にも思えますが、「AIを適切に使いこなすための能力」のひとつと捉えられているということでしょうか。興味深い調査結果です。