連載：今週の「ざっくり知っておきたいIT業界データ」 第253回
市場トレンドやユーザー動向を「3行まとめ」で理解する 10月3日～10月9日
AI利用が多い技術者ほど「自分でコードを書ける能力」も重視／世界の6割近くが「技術進歩が生活を破壊」と回答、ほか
2026年10月13日 08時00分更新
本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。
今回（2026年10月3日～10月9日）は、AI時代特有のサイバーセキュリティトレンドを示すハイプ・サイクル、エンジニアのAI利用頻度で大きく異なる「コードを書く能力」への評価、世界の6割が「技術進歩が生活を壊している」と不安視、通勤時間の理想／現実と満足度の調査、国内コラボレーションスイート市場の動向についてのデータを紹介します。
[AI][セキュリティ] “AI時代のサイバーセキュリティ”ハイプ・サイクル、すでに「過度な期待のピーク期」に入った項目も（ガートナージャパン、10月7日）
・AI時代特有のセキュリティ技術の大半はまだ「黎明期」、ただしそれを脱して成熟に向かうものも
・AIのためのセキュリティ：インジェクション・ポイズニングなどAI固有の攻撃への対応が急務
・セキュリティのためのAI：フロンティアAIがもたらす新たな攻撃に、既存のルールベース異常検知が機能しない可能性あり
ガートナーが発表した「日本におけるセキュリティのハイプ・サイクル 2026（AI時代のサイバーセキュリティ）」より。AI時代特有のセキュリティ技術は、まだほとんどが「黎明期」だが、中には「AI TRiSM（AIの信頼／リスク／セキュリティ管理）」「AIガバナンス」など、黎明期を脱して「過度な期待のピーク期」に入ったものもある。ガートナーでは「AIのためのセキュリティ（Security for AI）」と「セキュリティのためのAI（AI for Security）」の両面から、AI時代のサイバーセキュリティを議論する必要があると提言している。
⇒ AI向けのサイバーセキュリティ技術は、まだ「黎明期」のものが多い一方で、すでにAIエージェントの普及は始まっており、攻撃者側もAIを悪用しています。ガートナーでは、セキュリティ技術が成熟するのを待つのではなく、試験的な利用を開始することで「AI活用とセキュリティ対策を同時に進める試行錯誤のアプローチ」をとることが重要だとアドバイスしています。
[開発][AI] 毎日AIを使うエンジニアの8割超が「コーディング以外の能力もないとキャリアが不安」（スーパーソフトウエア、10月8日）
・毎日AIを利用する技術者の8割超が「コード以外の能力もないとキャリアが不安」
・重要性が高まる能力は「AIへの適切な指示」「AI出力の正解を見極める」が上位
・毎日AIを利用する技術者の4人に1人が「コードを書く力も重要な能力」と回答
ITエンジニア1265名を対象に実施した「生成AIの普及を踏まえたキャリア不安」調査では、「AI利用頻度」と「キャリア不安」に明確な相関関係があることが分かった。たとえば、「コードを書く力以外の能力を身につけなければキャリアが不安」としたAi利用者は、未利用者よりも70.7％も多い。また「コードを書く力」についても、AI利用者の24.3％が「重要能力」とした一方、未利用者はわずか9.1％。使い込むほど変化への危機感が高まる傾向が見られた。なお、AIを毎日利用するエンジニアは、「AIへの指示を出す力」（40.6％）や「最新技術を学ぶ力」（32.5％）を重視する割合が他よりも高く、「コードを捨ててAIに移行する」のではなく「技術理解を土台に能力を広げる」という意識が強いと分析している。
⇒ AIを利用するエンジニアほど「コードを書く能力」を重視している、という結果は意外にも思えますが、「AIを適切に使いこなすための能力」のひとつと捉えられているということでしょうか。興味深い調査結果です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第252回
ITトピックITフリーランスの9割「AI時代への対策を実践」／内部不正が上場企業の約4割で発生／“静かな退職”に2つの類型を発見、ほか
-
第251回
ITトピック開発業務へのAI適用、「品質やROIの把握」は未成熟／10月義務化のカスハラ対策、遅れる現状／AI利用で「幸福感が向上」は2割未満、ほか
-
第250回
ITトピックIT技術者の4割が「5年後のスキル陳腐化」に危機感／働くシニアは多いが「長く働きやすい」環境ではない日本／トークンコストの成果証明は難しい、ほか
-
第249回
ITトピックAI利用の多い技術者ほど「人間の責任」も意識／AI利用を隠すのは「手抜きと思われるのがイヤ」／AIが実行するサイバー攻撃が急増、ほか
-
第248回
ITトピックSaaSに代わりAIエージェント支える“AaaS”が台頭／議事録作成AIは「意思決定支援」へ進化／生成AIの顧客満足度・1位はClaude、ほか
-
第247回
ITトピック「原則出社」命じる企業とテレワーク社員の意識ギャップ／“推し活依存”自覚するZ世代が2割／シニアの利用が盛んな○○アプリ、ほか
-
第246回
ITトピックPC価格高騰で4割の企業が「調達を延期」／“謎のExcelマクロ”は業務継続リスク／日本のデジタル行政、利用率・満足度とも最低レベル、ほか
-
第245回
ITトピック年収1500万円以上の半数が「AI時代でキャリアの見直し」今後の戦略は？／カスハラ対策義務化まで2ヶ月、対策の遅れと被害の実態、ほか
-
第244回
ITトピック情シス人材不足でも「採用予定なし」中小企業の意見／“従業員発のSNS炎上”6割の企業が懸念／「SNS疲れ」利用を減らす効果的方法、ほか
-
第243回
ITトピック6割超の企業で「セキュリティは取引条件」 SCS対応も進む／パワハラと指導の違い、あなたの基準は？／AIへの危機感か 転職希望のIT人材が増加、ほか
- この連載の一覧へ