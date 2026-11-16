本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

今回（2026年11月7日～11月13日）は、国内企業のIT投資意向指標が過去最高を更新、AI関連求人／応募はエンジニア職よりビジネス職で大きな伸び、サイバーフィジカルシステム（CPS）セキュリティ、IoT/OTセキュリティ運用監視サービス市場、27カ国調査で日本が最下位だった“働く喜び”についてのデータを紹介します。

国内企業のIT戦略／IT投資意思決定に関与する役職者2283人を対象とした、年次IT投資動向調査。前年度からのIT予算増減幅をベースに算出するIT投資インデックスは、2026年度、前年予想していた3.90を大幅に上回る7.05に達した。これはAI活用の拡大と、セキュリティ強化への支出が当初計画を超えてふくらんだ結果とみられる。2027年度の最重要IT戦略課題としては、「デジタル技術によるイノベーション創出」が前年の2位から1位に浮上したほか、「サイバー攻撃対策」が4位→2位、「IT人材育成」が6位→3位などと変化している。投資計画においては、AI関連の項目が上位を占めた。

⇒ こちらの調査期間は「2026年8月から9月」です。10月以降に多発しているサイバー攻撃被害を受けて、セキュリティ対策の緊急度や投資優先度はさらに高まっている可能性があります。

同社プラットフォームの人材募集／応募データを、生成AIが普及する前（ChatGPTが公開される前の2021年9月～2022年8月）と普及後の1年間（2025年9月～2026年8月）で比較分析した。AI関連の募集／応募はいずれも普及前の約4.3倍に増えており、直近1年間では約8％を占めていた。分類すると、ビジネス職では募集が約5.7倍、応募が約8.6倍と、いずれもエンジニア職（約2.9倍／約3.2倍）の伸びを上回った。伸び率が最も高かった職種は、募集／応募ともに、ビジネス職は「AIコンサルタント」、エンジニア職は「AI PM/PdM」だった。

⇒ AI関連の仕事がエンジニアだけのものではなくなり、コンサルタント／営業／マーケターなどビジネス職全般に広がっているとのこと。これからはビジネス職でも“AIスキル”が問われるようになるのでしょうか。