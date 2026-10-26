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連載：今週の「ざっくり知っておきたいIT業界データ」 第255回

市場トレンドやユーザー動向を「3行まとめ」で理解する　10月17日～10月23日

上場企業Webサイトで見る、PHP/WordPressの更新実態／クラウドコスト「可視化」と「削減」にギャップ、ほか

2026年10月26日 08時00分更新

文● 末岡洋子　編集● 大塚／TECH.ASCII.jp

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　本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

　今回（2026年10月17日～10月23日）は、上場企業のWebサイトにおけるWordPress／PHPのセキュリティ更新状況、国内企業の「クラウドコスト管理」の実情、サイバーセキュリティに不安を抱える中堅中小企業の情シス、働く人の“自分の会社”への評価の国際比較、国内企業における男女賃金差異とその要因（理由）開示の分析についてのデータを紹介します。

[セキュリティ] WordPressの重大なセキュリティ更新、上場企業・3.4万サイトの5％が「1カ月後でも未適用」、サポート終了のPHPも多く発見（GMOプライム・ストラテジー、10月22日）
・上場企業のWordPress、“重大なセキュリティ更新”公開1カ月後も5.7％が未適用
・PHPのバージョン確認できたサイトでも「サポート終了のまま4カ月間」が3分の2
・AI学習／データ利用への拒否明示は2.05％、AIへの参照情報（llms.txt）提示は3.80％

　上場企業3903社の公式／関連サイト、3万4039件を継続調査しているレポートの第2回（8月16～17日に調査実施）。全サイトの34.1％にあたる1万11610サイトでWordPressの利用が確認され、7月17日に重大なセキュリティ更新が公開されたバージョン7.0/6.9/6.8系の5831サイトに絞って更新状況を調べたところ、公開1カ月後でも5.7％で修正版より前のバージョンが稼働していた。また、4月に実施したの第1回調査と今回の両方でPHPのバージョンが確認できた2195サイトのうち、3分の2（66.7％）で「サポート終了済み」状態が継続していたという。

　⇒ WordPressは7月17日以後もセキュリティ更新が公開され、4週間のうちに合計で3回も更新される事態となりました。GMOではサイト運営者に対し、更新が公開されるたびに対象となる自社サイトを特定し、更新方法や対応期限を決め、作業完了も確実に確認する運用が求められると助言しています。

WordPressの重大セキュリティ更新から約1カ月後でも、修正版より前のバージョンだったサイトの割合（出典：GMOプライム・ストラテジー）

[クラウド][コスト] クラウドコストの管理ツールの導入企業は6割超、ただし「コスト削減」実現は半数にとどまる（ガートナージャパン、10月22日）
・国内企業におけるクラウドコスト管理ツールの導入率は6割超
・導入企業の6割が「コスト可視化」を実現、一方で「コスト削減」達成は半数未満
・コスト削減の鍵は「FinOpsの組織的な実践」にあると提言

　国内企業を対象に実施したクラウドコストに関する調査結果より。自社のクラウド支出を把握するコスト管理ツールの導入率は65.8％で、導入企業の60.5％が「コスト可視化を実現できているが、「コスト削減」の達成は49.8％と半数にとどまった。ガートナーでは、財務、開発、事業の各部門が連携してクラウドの価値を最大化する「FinOps」を組織的に実践する企業は、非実践企業に比べてクラウドコストを30％多く削減できると予測している。

　⇒ クラウド構築／運用の現状についての調査では、6割近く（58.3％）の企業が「ほぼすべての構築／運用を外部ITベンダーに依頼している」ことも明らかになっています。この現状に対し、ガートナーでは「クラウドはユーザー企業が自ら構築・運用することで効果が出る」としており、内製化への段階的な移行を推奨しています。

クラウドコスト管理ツールの導入による効果（出典：ガートナージャパン）

クラウドコスト管理ツールの導入による効果（出典：ガートナージャパン）

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