毎回、さまざまな手法で絶品おむすびを繰り出すファミリーマートですが、11月24日から新シリーズが登場。ポイントは、「香り」にこだわっているところです。

“香る！おむすび新旋風。”と題された本シリーズは、「焼おむすび」と「だしむすび」がそれぞれ2品ずつ、計4品で展開。特徴や味わいを、発表会の会場からレポートします。

「焼おむすび」は香ばしさと具入りの満足度が秀逸！

まずは「焼おむすび」から試食レビュー。2商品とも、醤油ダレを付けて焼いた香ばしさと、具材入りの満足感が特徴です。

▲焼おむすび 牛焼肉 258円

こちらの具材には牛バラ肉を使用。味付けは、リンゴ果汁の爽やかな甘みをベースに、ニンニクや生姜、醤油もろみでコクと深みを加えた特製ダレが決め手です。

くぅ～！ 噛むほどに広がる牛肉のうまみと、こんがり焼き上げた白米の香ばしさが相性抜群。ご飯だけでも絶品のところ、香ばしくて濃厚な焼肉がウマさを格上げしています。

▲焼おむすび 銀鮭 238円

次の「焼おむすび 銀鮭」は、その名の通り銀鮭がメイン。藻塩を使い一晩熟成することで、鮭本来の豊かなうまみを生かし、味付けには醤油ダレや昆布だしを加えて調理し、焼おむすびに合う味わいに。

外側のこんがり香ばしいご飯と、中のしっとりとした銀鮭のうまみが重なり合うことで生まれる至福の調和がたまりません。しかも、これら「焼おむすび」は温めることで、よりおいしさが増すのです。

ファミマの業務用レンジ（1600W）なら10秒でOK、家庭用の場合は500Wで30秒とのこと。温まった状態で食べてみると、なるほど！ 醤油の香ばしさが湯気とともに立ち上り、確かにこれは一層ウマい！

「だしむすび」は上品で滋味深い香りがたまらない！

もうひとつの「だしむすび」も、2品が新作です。こちらは長野発の人気グルメセレクトショップ「久世福商店」が監修。かつお節、昆布、焼きあごの一番だしで炊き上げた風味豊かなだしご飯がベースとなっています。

▲久世福商店監修 だしむすび 鶏そぼろ 198円

具材は、久世福商店で人気が高いご飯のお供「至高のひと時 大人の鶏そぼろ」を参考に開発。じっくり炒めてうまみを閉じ込めた、甘じょっぱい鶏モモ肉のそぼろが入っています。

また、鶏そぼろには隠し味として、焦がしネギオイルで深みのある香りをプラス。やさしいだしの風味と、濃厚でコク深いそぼろが絶妙に溶け合います。

▲久世福商店監修 だしむすび 本枯節おかかマヨネーズ 181円

もうひとつの「だしむすび」も、久世福商店の人気商品から。「万福のひと時 みんなのおかかマヨ」を参考にした具材が入っており、こちらは、本枯節を使用した「おかか煮」と、そのおかか煮を和えた「おかかマヨネーズ」の2種類が合わさっています。

筆者は和風ツナマヨのおむすびも好きなのですが、あちらの塩味をうまみに転生して、上品なおいしさに仕立てたようなイメージ。ほろりとしたお米とお米の間からふんわり香るだしと、おかか＆おかかマヨの具材感もエレガントでおいしいです。

会場では、久世福商店の「万能だし」でとっただしによる、「追いだし おむすび茶漬け」の試食も。まず、香りからしてハンパないんです。というか、会場に入った瞬間から「あれ、この高級料亭のような香りはなんぞや？」と思っていたら、その源泉はこのだしでした。久世福商店、スゲー！

カップからぷんぷんに香る「万能だし」が、おむすびのおいしさをワンランク上げる一方、ふんわりとしたご飯はだしと混ざってジュワほろっとしたタッチに。寒い朝や飲んだ後のシメにもオススメです。ぜひお試しを！

「これでいきましょう」からさらに改良！ おむすび開発の舞台裏

発表会には、ファミリーマートから商品本部長補佐（兼）デリカ食品部長の木内智朗氏が登壇し、新商品の魅力を紹介。続いて、サンクゼール（久世福商店の運営元）代表取締役社長である、久世福商店事業本部長の久世良太氏とトークセッションへ。

久世社長は「実は仕事帰りによく買うくらいファミマの大ファンで、特に納豆巻き、ファミチキ、シュークリームが大好きなんです。お声がけいただいた時は純粋にうれしかったです」とにっこり。

そして、開発秘話も教えてくれました。

「今回絶対に譲れなかったのは、非常に繊細な『だしの香り』なのですが、実は1回目の試食で十分おいしく、『これでいきましょう』とOKを出させていただきました。ところがファミリーマートさんは『もっとできるはず』とのことで、さらなるブラッシュアップに挑戦。

うまみをさらに出すためにミンチの量を調節したり、油のうまみを足したりと、なる改良を重ねてくれました。合格の基準を引き上げていただくとともに、何度も試食を重ねる熱意と探究心に『この方々になら、久世福商店の名前を安心してお預けできる』と確信しました」と、その舞台裏を明かしました。

3万名におむすびが当たる、お得なキャンペーンも

新発売を記念して、お得なキャンペーンも用意。ファミリーマート公式X（@famima_now）をフォロー＆対象のポストに引用コメントすると、抽選で3万名に「久世福商店監修 だしむすび 鶏そぼろ」（198円）の無料クーポンが当たるというものです。応募期間は12月3日までで、期間中は毎日応募ができますよ。



新作おむすびは全部力作でした。温めるなどして食べてみてください！

※記事中の価格は税込み