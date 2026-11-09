【本日から】ピザハットで「サーティワン」が買える！ ポッピングシャワーなど3種登場

宅配ピザチェーン「ピザハット」は本日11月9日から、「サーティワン アイスクリーム」の取り扱いを開始しました。
ピザハットで31アイスが買える！
ピザハットは、新しいラインナップとして「サーティワン アイスクリーム」（カップ）の取り扱いをスタート。
ピザから食後のデザートまでひとつの注文で完結できるように、という狙いがあるそうです。
ラインナップは「ポッピングシャワー」「コットンキャンディ」「チョップドチョコレート」の3フレーバーで、いずれも370円です。
▲ポッピングシャワー
ミント風味とホワイトチョコ風味のアイスクリームに、口の中でパチパチはじけるポップロックキャンディを加えた、サーティワンの定番人気フレーバーです。
▲コットンキャンディ
わたあめをイメージした、期間限定で登場することが多いフレーバーです。ピンクとパープルのカラフルな見た目と、わたあめのような甘い風味を特徴としています。
▲チョップドチョコレート
ミルクチョコレートのアイスクリームに、砕いたチョコレートを散りばめた長年の定番フレーバー。チョコレートの食感も楽しめます。
ピザ→31ってうれしすぎる！
家にいながら、ピザもサーティワンも届けてもらえるなんて夢のよう。ピザを食べたあとに、おなじみのポッピングシャワーも楽しめると思うととっても贅沢ですね。
ピザをどれにするか、アイスをどれにするか、選ぶ時間から楽しめちゃいそうです。
（※文中の価格はすべて税込）
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