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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第238回

湯切りのお湯でスープも作れる「日清ソース焼そば」12個が16％オフ

2026年11月06日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き 104g ×12個」が
AmazonスマイルSaleに登場！

　日清食品の「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き 104g ×12個」が、AmazonスマイルSaleに登場しています。

　参考価格1,983円から16％オフの1,658円で販売されています。1個あたり約138円です。

アマゾンで日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き 104g ×12個を入手

「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」の特徴
Amazon商品ページより

　「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」は、紅ショウガの入ったスパイシーなソースが特徴のカップ焼そばです。

　さらに、麺を戻すために使用したお湯を活用して作れるチキンスープが付いています。

　チキンスープにはチキンとオニオンのうまみをきかせ、パセリをアクセントとして加えています。

まとめ：焼そばとスープを一緒に楽しめる12個セット！

　スパイシーなソース焼そばに、チキンとオニオンのうまみをきかせたスープが付いた「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」。1食で焼そばとスープを用意できるため、昼食や手軽に済ませたい日の食事にも活用できます。

　現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、12個セットが16％オフの1,658円で販売中です。この機会に、日々の食事用としてまとめてストックしてみてはいかがでしょうか。

アマゾンで日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き 104g ×12個を入手

※価格は税込み表記です。

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