湯切りのお湯でスープも作れる「日清ソース焼そば」12個が16％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き 104g ×12個」が

AmazonスマイルSaleに登場！

日清食品の「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き 104g ×12個」が、AmazonスマイルSaleに登場しています。

参考価格1,983円から16％オフの1,658円で販売されています。1個あたり約138円です。

「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」の特徴

Amazon商品ページより

「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」は、紅ショウガの入ったスパイシーなソースが特徴のカップ焼そばです。

さらに、麺を戻すために使用したお湯を活用して作れるチキンスープが付いています。

チキンスープにはチキンとオニオンのうまみをきかせ、パセリをアクセントとして加えています。

まとめ：焼そばとスープを一緒に楽しめる12個セット！

スパイシーなソース焼そばに、チキンとオニオンのうまみをきかせたスープが付いた「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」。1食で焼そばとスープを用意できるため、昼食や手軽に済ませたい日の食事にも活用できます。

現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、12個セットが16％オフの1,658円で販売中です。この機会に、日々の食事用としてまとめてストックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。