アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第238回
湯切りのお湯でスープも作れる「日清ソース焼そば」12個が16％オフ
2026年11月06日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き 104g ×12個」が
AmazonスマイルSaleに登場！
日清食品の「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き 104g ×12個」が、AmazonスマイルSaleに登場しています。
参考価格1,983円から16％オフの1,658円で販売されています。1個あたり約138円です。
「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」の特徴
Amazon商品ページより
「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」は、紅ショウガの入ったスパイシーなソースが特徴のカップ焼そばです。
さらに、麺を戻すために使用したお湯を活用して作れるチキンスープが付いています。
チキンスープにはチキンとオニオンのうまみをきかせ、パセリをアクセントとして加えています。
まとめ：焼そばとスープを一緒に楽しめる12個セット！
スパイシーなソース焼そばに、チキンとオニオンのうまみをきかせたスープが付いた「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」。1食で焼そばとスープを用意できるため、昼食や手軽に済ませたい日の食事にも活用できます。
現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、12個セットが16％オフの1,658円で販売中です。この機会に、日々の食事用としてまとめてストックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第252回
グルメ旬の岩手県遠野産ホップを楽しめる「一番搾り とれたてホップ生ビール」がAmazonスマイルSaleで12％オフ！
-
第237回
グルメ極太麺にぶ厚いおあげの「最強どん兵衛 きつねうどん」12個がスマイルSaleに登場
-
第236回
グルメ仕事の合間の一杯をおトクにストック！ 「ネスカフェ ゴールドブレンド」がAmazonスマイルSaleで31％オフ
-
第235回
グルメレンジで手軽に欧風カレー！ S&B「ホテル・シェフ仕様」8食分が503円オフ
-
第234回
グルメ忙しい日のごはん、これでよくない？ 「キーマカレーメシ スパイシー」6個セットが1500円
-
第233回
グルメ無性に食べたくなるスガキヤの味を自宅で！ 「カップSUGAKIYAラーメン」4個セットが3割引
-
第231回
グルメ自宅で「一蘭」のとんこつラーメンを楽しめる!? 5食セットが18％オフ
-
第230回
グルメブラックコーヒーを常備したいならAmazonでまとめ買い！ 「ドトール ブラック」24本が495円オフ
-
第229回
グルメやっぱり買いだめするカップ麺はガッツリ系よ！ 「明星 ぶぶか油そば」12個が659円オフ
-
第228回
グルメワンタン入りの大盛ラーメンを常備！ 「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン」12個がセール中
- この連載の一覧へ