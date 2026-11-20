アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第266回
牛めし・豚めし・カレーが全部そろう！ 松屋の冷凍セット30食が54％オフ
2026年11月20日 19時00分更新
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松屋の人気メニューが冷凍庫に30食！
「全部盛りセット」がAmazonタイムセールで54％オフ
松屋の定番メニューを自宅で楽しめる「全部盛りセット 松屋の定番 牛豚カレーセット（3種30食）」が、Amazonタイムセールに登場しています。
セット内容は、牛めしの具（10食）、豚めしの具（10食）、オリジナルカレー（10食）の計30食。参考価格1万3,760円のところ、54％オフの6,280円で販売されています。1食あたり約209円です。
「松屋の全部盛りセット」の特徴
Amazon商品ページより
「全部盛りセット 松屋の定番 牛豚カレーセット（3種30食）」は、松屋の定番メニュー3種類を各10食、合計30食詰め合わせた冷凍セットです。
牛めしの具には、甘味料・保存料を使用していないプレミアム仕様のたれを採用。豚めしの具は、ブラジル産、フランス産またはデンマーク産の豚肉とタマネギを使用し、国内の自社工場でスライスから調理、製造まで行っています。
オリジナルカレーは、10数種類の香辛料を使用した辛口のスパイシーカレーです。
電子レンジまたは湯煎で調理できる冷凍食品のため、昼食や夕食、忙しい日の食事用にストックしておくのにも便利なセットです。
まとめ：牛めしも豚めしもカレーも！ 松屋の定番を30食まとめ買い
牛めし、豚めし、カレーを一度にそろえられる松屋の「全部盛りセット 松屋の定番 牛豚カレーセット（3種30食）」。30食入りなので、日々の食事用に冷凍庫へストックしておくのにぴったりです。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格から54％オフの6,280円、1食あたり約209円で販売中。この機会に、松屋の定番メニューをまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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