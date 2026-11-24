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「ボス ホームカフェ 無糖 2L×6本」がAmazonでセール販売中！

毎日のコーヒーをたっぷりストックできる「ボス ホームカフェ 無糖 アイスコーヒー 2L×6本」がAmazonでセールに登場しています。

参考価格2,398円のところ、32％オフの1,640円で販売中です。1本あたり約273円と、まとめ買いにもうれしい価格になっています。

「ボス ホームカフェ 無糖」の特徴

Amazon商品ページより

サントリー「ボス ホームカフェ 無糖 アイスコーヒー」は、コクと苦味のバランスに配慮し、香り高くすっきりと飲めるように仕上げた大容量の無糖アイスコーヒーです。

熱のコントロールによってキャラメリックなロースト香と深煎りの香りに注力した焙煎工程を採用。

さらに、高圧力で短時間抽出することで雑味を抑えつつ、連続抽出によってうまみのある味わいを実現する「クリア抽出製法100％」を取り入れています。香料は使用せず、コーヒー本来の香りを生かしています。

まとめ：毎日のアイスコーヒーを大容量でストック！

毎日アイスコーヒーを飲む人にうれしい、2Lの大容量ボトル6本セット。無糖タイプなので、甘さを加えずに楽しみたい人にもぴったりです。

Amazonで32％オフのセール価格になっているこの機会に、「ボス ホームカフェ 無糖 アイスコーヒー 2L×6本」をまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。