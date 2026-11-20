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大盛りそばで昼食も夜食も手軽に！

日清「デカうま わかめそば 106g ×12個」がAmazonで31％オフ

日清食品の「デカうま わかめそば 106g ×12個」がAmazonのセールに登場しています。

参考価格2,255円のところ、31％オフの1,552円で販売中です。1個あたり約129円と、まとめ買いしやすい価格になっています。

「デカうま わかめそば」の特徴

Amazon商品ページより

「デカうま わかめそば」は、かつおだしを利かせた関東風のつゆに、後引く七味を合わせたわかめそばです。

麺はのどごしのよい、まっすぐなそばで、麺量は大盛り90g。具材には、わかめ、カマボコ、揚げ玉、ネギを使用しています。

お湯を注いで3分でできあがるため、手軽に調理できます。

まとめ：大盛りわかめそばを12個ストック！

かつおだしのつゆと大盛りのそばを楽しめる「デカうま わかめそば 106g ×12個」。12個セットなので、忙しい日の昼食や夜食用にまとめて買っておくのもおすすめです。

Amazonでセール価格になっているこの機会に、参考価格から31％オフの1,552円でストックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。