アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第267回
夜食にもうれしい大盛り麺90g！「デカうま わかめそば」12個セットが31％オフ
2026年11月20日 19時00分更新
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大盛りそばで昼食も夜食も手軽に！
日清「デカうま わかめそば 106g ×12個」がAmazonで31％オフ
日清食品の「デカうま わかめそば 106g ×12個」がAmazonのセールに登場しています。
参考価格2,255円のところ、31％オフの1,552円で販売中です。1個あたり約129円と、まとめ買いしやすい価格になっています。
「デカうま わかめそば」の特徴
Amazon商品ページより
「デカうま わかめそば」は、かつおだしを利かせた関東風のつゆに、後引く七味を合わせたわかめそばです。
麺はのどごしのよい、まっすぐなそばで、麺量は大盛り90g。具材には、わかめ、カマボコ、揚げ玉、ネギを使用しています。
お湯を注いで3分でできあがるため、手軽に調理できます。
まとめ：大盛りわかめそばを12個ストック！
かつおだしのつゆと大盛りのそばを楽しめる「デカうま わかめそば 106g ×12個」。12個セットなので、忙しい日の昼食や夜食用にまとめて買っておくのもおすすめです。
Amazonでセール価格になっているこの機会に、参考価格から31％オフの1,552円でストックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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