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「日清食品 デカうま わかめそば 106g×12個」がAmazonでセール販売中！

日清食品のカップ麺「デカうま わかめそば 106g×12個」がAmazonでセールに登場しています。

参考価格2,255円のところ、31％オフの1,552円で販売中です。1個あたり約129円と、ストックしておきやすい価格になっています。

「デカうま わかめそば」の特徴

Amazon商品ページより

「デカうま わかめそば」は、かつおだしを利かせた関東風の濃いめのつゆに、後引く七味を合わせたわかめそばです。

麺はのどごしのよいまっすぐなそばで、大盛り90g。具材にはわかめ、カマボコ、揚げ玉、ネギを使用しています。

お湯を注いで3分でできあがるため、忙しいときにも手軽に調理できます。

まとめ：大盛りカップそばを12個ストック！

大盛りサイズの「デカうま わかめそば」をまとめて確保できる今回のセール。1個あたり約129円で、手軽な食事のストックにも活用できます。

Amazonでセール価格になっているこの機会に、「日清食品 デカうま わかめそば 106g×12個」をまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。