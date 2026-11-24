アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第269回
普通のどん兵衛じゃ物足りない？ 辛いもの好き注目の「辛どん兵衛」が24％オフ
2026年11月24日 18時00分更新
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「どん兵衛 日清の辛どん兵衛 豚だしうどん 94g×12個」が
Amazonでセール販売中！
豚とかつおのうまみが効いた、“辛うま”な味わいのカップうどん「どん兵衛 日清の辛どん兵衛 豚だしうどん 94g×12個」がAmazonでセールに登場しています。
過去価格2,580円のところ、24％オフの1,950円で販売中です。1個あたり約162円と、まとめ買いしやすい価格になっています。
「日清の辛どん兵衛 豚だしうどん」の特徴
Amazon商品ページより
「日清の辛どん兵衛 豚だしうどん」は、コク深い豚の旨みにしょうゆを合わせたスープと、つるみのあるもっちりとした食感のカップうどんを。
辛さに加え、豚とかつおのうまみをしっかり効かせた、辛うまな味わいが特徴。辛いもの好きにも満足できる辛さをうたっています。
唐辛子とかつおなどの魚介節をブレンドした「特製辛鰹粉」を仕上げに加えることで、刺激的な辛さとだしの旨さが調和した味わいを楽しめるといいます。
まとめ：辛うまなうどんをまとめ買い！
辛さと豚・かつおのうまみを楽しめる「日清の辛どん兵衛 豚だしうどん」。12個セットなので、自宅にストックしておけば、食事や夜食に便利です。
Amazonで24％オフのセール価格になっているこの機会に、まとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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