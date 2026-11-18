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「日清焼そばU.F.O. 爆盛バーレル 223g×6個」がAmazonでセール販売中！

麺2玉、180gを使用した超大盛サイズの「日清焼そばU.F.O. 爆盛バーレル 223g×6個」が、Amazonのセールに登場しています。

過去価格1,855円のところ、16％オフの1,552円で販売中です。1個あたり約259円。通常サイズでは物足りないときや、がっつり食べたい日のためにストックしておける6食セットです。

「日清焼そばU.F.O. 爆盛バーレル」の特徴

Amazon商品ページより

「日清焼そばU.F.O. 爆盛バーレル」は、麺2玉分にあたる180gの麺を使用した超大盛サイズのカップ焼きそばです。通常サイズの麺量100gと比べて、ボリュームの大きさが特徴です。

ソースは「ぶっ濃くてウマい」U.F.O.シリーズの味わい。トッピングには、カリッとした食感の焼そば専用あげ玉「紅生姜あげ玉」と「豚にんにくあげ玉」を使用しています。

まとめ：麺2玉の爆盛サイズをまとめ買い！

普通のカップ焼きそばでは物足りないときにうれしい「日清焼そばU.F.O. 爆盛バーレル」。麺180gのボリュームがあるので、しっかり食べたい日の昼食や夜食にもぴったりです。

Amazonで16％オフになっているこの機会に、6個セットをストックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。