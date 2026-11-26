※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「マルちゃん おそば屋さんの鴨だしそば 98g×12個」がAmazonで31％オフ！

鴨だしの旨みが詰まったカップそば「マルちゃん おそば屋さんの鴨だしそば 98g×12個」がAmazonのセールに登場しています。

過去価格2,412円のところ、31％オフの1,673円で販売中です。1個あたり約139円と、まとめ買いしやすい価格になっています。

「マルちゃん おそば屋さんの鴨だしそば」の特徴

Amazon商品ページより

「マルちゃん おそば屋さんの鴨だしそば」は、鰹エキスをベースに鴨エキスを加えた、鴨の旨みが特徴の和風そばです。

鴨脂も配合したつゆは、醤油感と甘さのあるコク深い仕立て。香味豊かな液体つゆを使用しています。

麺はなめらかで歯切れのよい、黒めの色調のそば。ナチュラルウェーブ製法を採用し、麺重量は65gです。

かやくには鶏団子、青ねぎ、白ねぎ、かまぼこを使用。お湯を注いで3分待つだけで食べられます。常温保存が可能で、キャンプや登山などのアウトドア、災害時の備蓄にも活用できます。

まとめ：鴨だしそばを常備するなら今！

鴨だしの旨みを手軽に楽しめる「マルちゃん おそば屋さんの鴨だしそば」。お湯を注いで3分でできあがるので、昼食や夜食、忙しい日の食事にも重宝します。

Amazonでは現在、12個入りが31％オフの1,673円で販売中です。1個あたり約139円で購入できるこの機会に、食べたいときにすぐ用意できるカップそばをストックしておいてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。