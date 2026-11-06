アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第237回
極太麺にぶ厚いおあげの「最強どん兵衛 きつねうどん」12個がスマイルSaleに登場
2026年11月06日 19時00分更新
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「最強どん兵衛 きつねうどん 93g×12個」がAmazonスマイルSaleに登場！
もちもちの極太麺に、ぶ厚いおあげ、6種の合わせだしを使ったつゆが特徴の「最強どん兵衛 きつねうどん」が、AmazonスマイルSaleに登場しています。
今回セール対象となっているのは、93g入りの12個セットです。参考価格4,005円から33％オフの2,679円で販売されています。1個あたり約223円と、おトクにまとめ買いできるチャンスです。
「最強どん兵衛 きつねうどん」の特徴
Amazon商品ページより
日清食品「最強どん兵衛 きつねうどん」は、麺・つゆ・おあげのそれぞれにこだわったカップうどんです。麺には、通常のどん兵衛きつねうどんよりもさらに太く、もちもちとした食感をアップさせた極太うどんを採用。
つゆには6種の合わせだしを使用し、昆布の後引く旨みが特徴です。おあげも通常のきつねうどんより厚みを持たせた、ふっくらとした仕上がりとなっています。
さらに、長野県の老舗「八幡屋礒五郎」で特別に調合した特製ゆず七味唐辛子が付属します。ゆず七味を加えることで、味わいに変化を付けられます。
調理方法は、粉末スープを先に入れて熱湯を注ぎ、フタをして8分待つだけ。最後に特製ゆず七味をかければ完成です。
まとめ：こだわりの一杯をまとめてストック！
極太麺、6種の合わせだし、厚みのあるおあげを組み合わせた「最強どん兵衛 きつねうどん 93g×12個」。通常のどん兵衛とはひと味違う仕様のカップうどんを、自宅にまとめて置いておけます。
現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、12個セットが33％オフの2,679円で販売中です。1個あたり約223円で購入できるこの機会に、普段の食事やもしものときに備えてストックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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