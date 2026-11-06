アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第236回
仕事の合間の一杯をおトクにストック！ 「ネスカフェ ゴールドブレンド」がAmazonスマイルSaleで31％オフ
2026年11月06日 18時00分更新
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「ネスカフェ ゴールドブレンド 瓶 115g」がAmazonスマイルSaleに登場！
ネスレの「ネスカフェ ゴールドブレンド 瓶 115g（57杯分）」が、現在開催中のAmazonスマイルSaleに登場しています。
セール価格は1,145円。参考価格1,659円から31％オフとなっています。1瓶で57杯分としており、1杯あたり約20円で楽しめる計算です。
「ネスカフェ ゴールドブレンド 瓶」の特徴
Amazon商品ページより
「ネスカフェ ゴールドブレンド」は、微粉砕した焙煎コーヒー豆の粒を包み込む独自の「挽き豆包み製法」を採用したレギュラーソリュブルコーヒーです。繊細に織りなす上質な香りと、すっきりとした後味が特徴だとしています。
コーヒー豆の特長に合わせて時間と温度を管理する「スターロースティング製法」により、豆それぞれの個性を引き出しています。また、ネスレの品質検査によって厳選されたコーヒー豆を使用しています。
お湯を注ぐだけで手軽に作れるため、忙しい朝や仕事の合間にも便利です。ホットコーヒーだけでなく、氷を加えたアイスコーヒーや、牛乳を使ったカフェラテ・カフェオレにもアレンジできます。
まとめ：毎日のコーヒーをおトクにストック！
毎日コーヒーを飲む人にとって、手軽に使えるインスタントコーヒーは常備しておきたいアイテムです。「ネスカフェ ゴールドブレンド」は、ホットやアイス、カフェラテなど幅広い飲み方に対応しています。
現在開催中のAmazonスマイルSaleでは、参考価格から31％オフの1,145円で販売中です。毎日のコーヒー代を抑えたい人は、この機会にストックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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