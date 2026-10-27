名作が色鮮やかにNintendo Switch 2 でよみがえる！
リメイク版『ゼルダの伝説 時のオカリナ』の発売まで残すところ一週間！紹介映像などが公開中
任天堂から、2026年11月5日にNintendo Switch 2 向けに発売される『ゼルダの伝説 時のオカリナ』。発売までおよそ一週間に迫った本作のポイントを、ここではチェックしていこう。ゲームの価格は、パッケージ版が8980円／ダウンロード版が7980円だ。
現在、YouTubeにて本作の紹介映像が公開中。こちらもぜひとも視聴してほしい。
▼紹介映像
https://youtu.be/EpMQe14sTWM
時を超え、少年は勇者に
コキリの森に住む少年リンクは、ある日、森の守り神である「デクの樹サマ」から、
自分がハイラルを救う運命を背負っていることを告げられる。
底知れぬ野望を抱くガノンドロフに立ち向かうべく、相棒の妖精「ナビィ」とともに森の外へと旅立つ。
本作は、NINTENDO 64で発売された『ゼルダの伝説 時のオカリナ』のフルリメイク作品。グラフィックを一新し、遊びやすさも大きく向上している。
ゲームは、リンクの少年時代と大人時代の2つで展開。こどもとおとなではできることや使えるアイテムが異なるため、2つの時代を行き来し、それぞれの特長を活かして冒険を進めよう。
冒険のなかで覚えるメロディを「オカリナ」で演奏することで、攻略に役立つさまざまな効果が発生。オカリナの演奏はボタン操作だけでなく、Switch 2 のマイクに向かって鼻歌や楽器を奏でることでも可能だ。
新機能「時の軌跡」では、進めてきた冒険を物語を読むように振り返ったり、次に何を目指すのかを確認したりできる。また、スマートフォンの連携サービス「ZELDA NOTES」にも対応し、冒険に役立つさまざまな機能が利用可能だ。
なお、任天堂の公式サイトのトピックスページでは、本作の新要素を紹介する記事が掲載されている。こちらもあわせてチェックしてほしい。
▼トピックス記事
https://www.nintendo.com/jp/topics/article/d053fb5f-e501-4da3-9a8c-609922c8c895
【ゲーム情報】
タイトル：ゼルダの伝説 時のオカリナ
ジャンル：アクションアドベンチャー
販売：任天堂
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年11月5日
価格：8980円（パッケージ版）／7980円（ダウンロード版）
CERO：B（12才以上対象）
© Nintendo
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