任天堂が、Nintendo Switch 2 向けに発売する『ピクミン4 Nintendo Switch 2 Edition + だれでもチャレンジ! ダンドリ検定』。発売が迫った本作の特徴を、ここではチェックしていこう。

本作は、2023年にNintendo Switch向けに発売された『ピクミン4』を、Nintendo Switch 2 向けにパワーアップさせたタイトル。新モードの「だれでもチャレンジ」の追加や解像度の向上など、より美麗に、より遊び込めるようになっている。

ゲームの発売日は11月12日予定、価格はパッケージ版が7578円／ダウンロード版が7500円となる。なお、Nintendo Switch版の『ピクミン4』を持っている人は、「アップグレードパス」でNintendo Switch 2 版にアップグレード可能。こちらの価格は1000円だ。

YouTubeでは本作の紹介映像を公開中。まずはこちらでどんなゲームか確認してほしい。

▼紹介映像

https://www.youtube.com/watch?v=HIVB1ojUA-8

Nintendo Switch 2 Editionの特長

◆新モード「だれでもチャレンジ! ダンドリ検定」

ステージ内のオタカラなどを、いかに早く運びきれるかに挑戦。あなたの「ダンドリ」の上手さが分かる。

・練習して、本番にチャレンジ

スコアが記録される検定本番が開催されるのは、毎週金、土、日。ステージの練習はいつでも何度でもできるので、練習を重ねてより早くオタカラを回収できるルートを発見しておくことが、高いスコアの獲得につながる。

・検定結果に応じて、メダルを獲得

検定本番のスコアに応じてメダルを獲得できる。メダルはステージごとに記録されていき、これを積み重ねていくことで、ユーザーアイコンなどのごホウビが獲得可能。

・全72ステージを順次配信

ダンドリ検定のステージは全72ステージ。1年間、毎月6ステージずつの配信を予定している。初めてでも安心なやさしいステージもあるので、 誰でも気軽にチャレンジしてみよう。

◆声でオッチンに指示

Nintendo Switch 2 本体に内蔵されているマイクで、オッチンに声で指示できるように。はぐれたピクミンを集めてくる「あつめて」や、オタカラなどを運んでもらう「オシゴト」など、声での指示は全9種類。

◆おすそわけ通信でダンドリバトル

時間内により多くのオタカラを回収できるかを2人で競いあう「ダンドリバトル」が、おすそわけ通信に対応。ローカル通信で近くの人と遊べるほか、ゲームチャットを通じて、フレンドとオンラインで対戦できる。

◆ピクミンたちの世界が、よりくっきりと

画面の解像度が上がり、ピクミンのシルエットがよりくっきりと映るようになる。

Nintendo Store、ニンテンドーeショップでは、体験版を配信中

体験版では、『ピクミン4』本編の序盤ステージ「ひだまりの庭」を遊べるほか、新モードの「だれでもチャレンジ! ダンドリ検定」では、ダンドリ検定の基本がわかる「入門ステージ」と一部の検定ステージを遊べる。

本作を未プレイの人は、まずはこちらから遊んでみてはいかがだろうか。

なお、任天堂の公式サイトのトピックスでは本作の記事を掲載している。こちらもあわせてチェックしよう。

▼トピックス記事

https://www.nintendo.com/jp/topics/article/8a0fad53-c589-4304-98b2-f86bd3d5764f

【ゲーム情報】

タイトル：ピクミン4 Nintendo Switch 2 Edition + だれでもチャレンジ! ダンドリ検定

ジャンル：ダンドリアクション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年11月12日予定

価格：7578円（パッケージ版）／7500円（ダウンロード版）

※Switch版からSwitch 2 版へのアップグレードパスは1000円。

CERO：A（全年齢対象）

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