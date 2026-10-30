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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第346回

全12曲を収録！ Switch 2版『時のオカリナ』連動の電子オカリナ

2026年10月30日 18時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonで「HORI エレクトリック 時のオカリナ」をチェック！
 

劇中の全12曲を収録！
「HORI エレクトリック 時のオカリナ」

　エレクトリック 時のオカリナは、任天堂が2026年11月5日に発売するNintendo Switch 2 専用ソフト『ゼルダの伝説 時のオカリナ』と連動するHORIのグッズです。Amazon.co.jpでは、7981円で予約受付中です（10月30日現在）。

　本製品は、『時のオカリナ』の音声認識機能と連動して遊べる電子オカリナ（※）です。指穴を押さえて自由に演奏できるモードに加え、劇中曲全12曲を手軽に楽しめるオート演奏モードを搭載。
※息を吹き込んで音を鳴らすことはできません

　音量調節ダイヤルやイヤホンジャック、ディスプレイ用のスタンド台座も付属し、ゲームの世界観をリアルに体感しながら演奏を楽しめます。任天堂ライセンスを取得している安心のグッズです。

「HORI エレクトリック 時のオカリナ」の特徴

Switch 2ソフト『時のオカリナ』の音声認識機能と連動

　Switch 2本体がオカリナの音を認識。演奏に合わせてゲーム内の一部と連動し、作品世界への没入感を高めます。

自由演奏と12曲収録のオート演奏から選べる2モード

　指穴操作で自由に奏でるモードと、劇中曲を自動で再生するモードを搭載。初心者でも手軽にオカリナ演奏を楽しめます。

イヤホン端子や音量調整機能で周りを気にせずプレイ

　音量ダイヤルに加えイヤホンジャックを装備。夜間や周りが気になる場所でも自分だけの世界に入り込んで演奏できます。

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まとめ：お手軽に演奏できる電子オカリナ

　おすすめしたいのは、「時のオカリナの世界観に浸りたい人」です。リメイク版の追加機能である音声認識機能を使い、本製品で曲を鳴らすとゲーム内のオカリナを演奏できます。より没入感にひたりたいならぜひとも欲しい製品です。

　また、本物のオカリナと違って演奏で息を吹き込む必要がないのもポイント（あれ、案外難しいんです）。専用の台座に置いて飾ったり音楽再生機として楽しむこともできます。ぜひソフトと合わせて、購入を検討してみては。

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【ホリ公式】【任天堂ライセンス商品】エレクトリック 時のオカリナ｜ゼルダの伝説 Switch2 スイッチ2 HORI

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