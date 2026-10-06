Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第279回
予約はお済みですか？ 発売1ヵ月前のSwitch 2『ゼルダの伝説 時のオカリナ』が14％オフ
2026年10月06日 07時00分更新
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この秋大注目の1作！
「ゼルダの伝説 時のオカリナ」
ゼルダの伝説 時のオカリナは、任天堂が2026年11月5日に発売するNintendo Switch 2 専用ソフト。Amazon.co.jpではパッケージ版（Amazon限定特典なし）が、7755円（14％オフ）で予約受付中です（10月5日現在）。
本作は、NINTENDO 64の名作をフルリメイクしたソフト。グラフィックや操作性を大幅に刷新し、現代のプレイヤーが快適に遊べるよう調整されています。
主人公リンクが子どもと大人という2つの時代を行き来しながら、ハイラルを救う冒険に挑みます。冒険を振り返る「時の軌跡」やマイクを使ったオカリナ演奏など新機能も追加され、より快適に名作の世界を楽しめます。
「ゼルダの伝説 時のオカリナ」の特徴
グラフィックの一新と機能追加でさらに遊びやすく進化
高精細な映像へと生まれ変わったほか、進行状況を確認できる「時の軌跡」機能などで快適なプレイをサポートします。
2つの時代を行き来して謎を解く奥深い冒険システム
子どもと大人で使えるアイテムやアクションが変化するため、時代を切り替えながら進める独自のアクションが魅力です。
マイク入力にも対応した直感的なオカリナ演奏機能
ボタン操作だけでなく、本体マイクへ音を奏でることでもオカリナを演奏でき、作中のさまざまな効果を発動できます。
まとめ：現代（いま）のゲーマーへ贈る時を越えし名作
おすすめしたいのは、「時のオカリナ」を未プレイの人です。これまで同作は1998年（28年前）のNINTENDO 64版、2003年（23年前）にゲームキューブ版、2011年（15年前）にニンテンドー3DS版が販売されています。名作と言えど普通に未プレイの人は多いハズなので、この機会にぜひ遊んでほしいです。
もちろん、かつてのオリジナル版や3DS版をプレイしたファンは思い出と比べる楽しさもあります。大幅に刷新されたので、あるいは初見プレイヤー以上に驚くような場面もあるかもしれません。
発売まであと1ヵ月。パッケージ版を14％オフで買えるチャンスなので、この機会に予約しておいてはいかがでしょうか。
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