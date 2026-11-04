ハムスターは11月4日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／XBOX Series X|S／PC（Windows ※XBOX Play Anywhere対応）向けに『アーケードアーカイブス2 エレベーターアクション』を配信すると発表。配信日は2026年11月5日、価格は1100円だ。

現在配信中のNintendo SwitchまたはPlayStation 4向けの『アーケードアーカイブス エレベーターアクション』をすでに購入済みの場合は、それぞれ同じアカウントを利用することで、Nintendo Switch 2またはPlayStation 5向けの『アーケードアーカイブス2 エレベーターアクション』を330円で購入できる所有者割引を利用可能。

『エレベーターアクション』は、1983年にタイトーから発売されたアクションゲーム。スパイとして単身ビルへ潜入し、すべての機密書類を手に入れて脱出することが目的だ。エレベーターを操作して敵を押しつぶしたり、ランプを使った攻撃で敵を倒したりと、さまざまなアクションを楽しめる。

『アーケードアーカイブス2 エレベーターアクション』では、新しくなったユーザーインタフェースをはじめ、詳細なボタン配置の変更や連射設定、「オリジナルモード」において利用できる複数のセーブデータを作成する機能や、直前の操作をやりなおすことができる「巻き戻し」機能など、当時のタイトルをあらためて遊ぶのに便利な機能が充実。

また、オンラインランキングで世界中のプレイヤーとスコアを競いあうことができる「ハイスコアモード」「タイムアタックモード」「キャラバンモード」を実装している。

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▼アーケードアーカイブス公式グッズ情報

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▼YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス2 エレベーターアクション

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows ※XBOX Play Anywhere対応）

配信日：2026年11月5日

価格：1100円

プレイ人数：1～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス エレベーターアクション』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 エレベーターアクション』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

© TAITO CORPORATION

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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